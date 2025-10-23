Donald Trump señala a España por quinta vez en dos semanas por no gastar el 5% en Defensa

Donald Trump al jefe de la OTAN: "Creo que tendrás que hablar con España. España no es jugador de equipo".

Rutte dice que España no puede cumplir con sus compromisos con la OTAN con el 2%

Otra vez, Donald Trump señala a España por su aportación a la OTAN. Ahora nos acusa de no trabajar en equipo. El presidente de EEUU señala a España por quinta vez en dos semanas por no gastar el 5% en Defensa.

"Creo que tendrás que hablar con España. España no es jugador de equipo. Así que, salvo España, todos están al cien por cien. Creo que el problema con España se podría resolver muy fácilmente", ha manifestado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, donde ha estado acompañado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Durante su intervención, el inquilino de la Casa Blanca ha dicho que Estados Unidos es un miembro "muy orgulloso" de la Alianza Atlántica y ha aseverado que tiene "una excelente relación" con el resto de países miembros. Trump también ha recordado que la mayoría de países se sumaron --"con la excepción de España"-- al compromiso del cinco por ciento respecto del dos por ciento que estaba acordado.

Pedro Sánchez contesta a Donald Trump: "Sabe que España está cumpliendo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a las quejas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre el gasto en defensa, asegurando que "sabe" que España está "cumpliendo" con sus obligaciones y sus capacidades.

"Somos un país confiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos", ha trasladado Sánchez a su llegada a la cumbre de líderes europeos que comienza este jueves en la capital comunitaria. De este modo, ha replicado directamente a las palabras de Trump en la víspera, acusando a España de no ser "un jugador de equipo" por no comprometerse a invertir el 5% el PIB en inversión militar como el resto de Aliados.

"El presidente Trump sabe que, desde que yo soy presidente del Gobierno de España, no solamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras capacidades hoy, sino que además hemos cumplido con incumplimientos que otras administraciones", en referencia a los compromisos adquiridos por su antecesor en La Moncloa, Mariano Rajoy.

A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo ha añadido que llegó a un acuerdo con la OTAN "en materia de capacidades" que a su juicio es lo "realmente importante". "Esa es nuestra filosofía, creo que también es la filosofía de la Alianza Atlántica y es en esos parámetros hemos llegado al acuerdo en la última cumbre de la OTAN en La Haya", ha rematado.

Pero el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no lo tiene nada claro. Y ha asegurado que España "no puede" cumplir con sus compromisos de seguridad con la alianza con un porcentaje de gasto militar inferior al 3,5 por ciento, una postura que ha vuelto a provocar la crítica al Ejecutivo español desde la Casa Blanca.

"España se ha comprometido a cumplir el objetivo. Afirman que pueden hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5 por ciento. Les respondí 'No podéis', y muy pronto lo comprobaremos", ha declarado Rutte acerca de su discrepancia con la postura del Gobierno de Pedro Sánchez.

El líder de la organización atlantista, que ha afirmado "conocer muy bien" al mandatario español y haber mantenido "numerosas conversaciones" con él, se ha pronunciado de esta manera a su salida de la Casa Blanca, después de un encuentro con la prensa junto a Trump en el que también han tenido cabida las críticas a la posición española en la OTAN.

De hecho, las declaraciones de Rutte han llegado después de que, desde el Despacho Oval, el presidente estadounidense haya lamentado que el Ejecutivo español no sea "jugador de equipo" en la alianza. "Creo que tendrás que hablar con España", ha señalado al secretario general, argumentando que "el problema con España se podría resolver muy fácilmente".

En la cumbre celebrada en Países Bajos, España confirmó su apoyo al establecimiento del umbral de gasto en defensa para 2035 en el cinco por ciento, después de una carta en la que Rutte dio más flexibilidad a España para cumplir con sus objetivos de capacidades sin ceñirse a una cifra.

La OTAN insiste en que esto no se traduce en una cláusula de exclusión y recalca que España tendrá que invertir por encima del 3% para cumplir sus obligaciones de seguridad con la organización. El Gobierno español reitera que estos compromisos se pueden lograr dedicando solo un 2,1 por ciento del PIB al presupuesto militar y defienden que la carta "interpretativa" del secretario general permite a España desvincularse del cinco por ciento.