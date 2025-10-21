Adrián, tras su paso por 'Lo sabe, no lo sabe', ha estado a punto de llevarse 1.200 euros

Adrián, un joven concrusante de 'Lo sabe, no lo sabe', era pillado por sorpresa por Xuso Jones en pleno centro de Madrid para participar en el programa. Tenía un inconveniente, que ha hecho saber nada más recibir la propuesta. A Adrián le quedaban pocas horas para coger un tren rumbo a Málaga, su ciudad natal. Pero las ganas de pasar un buen rato con Xuso Jones y la ilusión de poder llevarse hasta 50.000 euros le han llevado a decirle que 'sí' al presentador murciano.

El joven volvía de un viaje a Tailandia, un sitio altamente visitado por miles y miles de españoles al año. Seguramente algún familiar o amigo que conozcas haya hecho ya una visita al país asiático. Sus playas de ensueño como las de las islas Phi-Phi o la icónica y monumental Bangkok -capital del país- hacen que sea un destino atractivo para las personas que buscan una escapada de aventura y desconexión en la otra punta del mundo.

Lo que más le ha sorprendido de Tailandia al joven

Adrián asegura que lo ha visitado junto a su pareja y que la experiencia en Tailandia ha sido increíble. En el vídeo superior al cuerpo de esta noticia podemos escuchar cómo aclara qué es lo que más 'shock' le ha generado tras viajar al país. Lo que más me ha gustado de allí ha sido lo de los elefantes, algo super icónico", relata el joven. Este animal es uno de los motivos por los que hay quienes deciden viajar a Tailandia, ya que hay santuarios donde se puede jugar con ellos e incluso darles de comer.

Pero hay algo que a Adrián no le ha atraído mucho de su viaje. "Y nada, después los 'bichitos' no me atrevía a probarlos. Encima había 'gusanillos' de esos gordos...", dice admitiendo la sorpresa que se llevó al verlos.