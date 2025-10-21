Tras acumular 3.000 euros en el concurso, el madrileño no ha conseguido llevarse ningún premio

Isidoro tiene 51 años y es frutero. Este hombre lleva la alegría por bandera. Así lo ha demostrado a su paso por el concurso de Cuatro presentado por Xuso Jones, 'Lo sabe, no lo sabe'.

El hombre le ha explicado al influencer murciano cómo es el día a día del trabajo en un mercadillo. En cualquier punto de España, en cualquier ciudad, podemos encontrar un sitio donde te llevas una sonrisa y algún que otro producto de calidad. "Hace más de 32 años que lo hago. Ya ves tú si lo tengo bien asumido y bien comido", le cuenta a Jones Isidoro.

El concursante asegura cómo suele ser un día normal en un mercadillo como el suyo. "Es llegar por la mañana muy temprano, uando las calles no están puestas ni siquiera. Hay que madrugar mucho", comienza diciendo como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. Tras eso, tanto sus compañeros como él acuden a Mercamadrid, donde tienen "proveedores".

La estrategia del frutero

Allí compran todos los productos necesarios para venderlos con mucho ojo y mucha fijación en los de mejor calidad. "Te compras la fruta, que sea bueno y lo más barato posible, porque lo bueno ya está aquí", dice señalando su corazón. Isidoro explica que tienen las "tres 'b'", que son el 'bueno', el 'bonito' y el 'barato'. Pero además, tiene una estrategia para vender sus frutas. "A la hora de vender tengo la estrategia de colocarlo todo que quede súper bonito, combinando colores. Pones un verde al lado de un rojo, un naranja con un membrillo... y llamar la atención voceando", relata en el programa.

Xuso Jones le preguntaba si se animaba a hacer un "ejemplo" de cómo suele venderlo, algo que ha terminado realizando y que ha sido uno de los 'momentazos' del programa.