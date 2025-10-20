Kike, enfermero en la planta de oncología de adolescentes, denuncia la compleja situación de los sanitarios: "Hay personas que no les sana la Sanidad que tenemos"

Kike es el segundo concursante del programa del 20 de octubre de 'Lo sabe, no lo sabe'. Como no podía ser de otra forma al ser madrileño 'de pura cepa', Xuso Jones y el equipo del programa se han topado con él en la Plaza Mayor, un lugar icónico de la ciudad. El presentador, quien buscaba un concursante de estas características, le propone participar en el programa. Sin dudarlo ni un segundo, el joven de 33 años se anima. Al ir a por la tercera pregunta, Xuso Jones se interesa por el oficio del concursante, quien aprovecha su concurso para denunciar públicamente la difícil situación de los sanitarios.

"Hay otras personas que no les sana la Sanidad que tenemos"

El concursante define su día a día como "duro" pues trabaja como enfermero en la planta de oncología de adolescentes: "Es un trabajo duro". Antes de dedicarse a este sector, trabajaba para la UCI pediátrica, por lo que la carrera profesional de Kike ha estado repleto de momentos difíciles. Sin embargo, también está plagado de momentos reconfortantes: "Quieras que no, la mayoría de pacientes se curan y puedes atenderles como te gustaría que te atendiesen a ti. Pero, por desgracia, hay otras personas que no les sana la Sanidad que tenemos, ni la medicina. En la medida que podemos, les atendemos lo mejor que podamos".

Xuso Jones, por su parte, aprovecha para mandar un beso a los sanitarios pues "ayudan a mucha gente" currándoselo mucho a pesar de sus complicadas condiciones. "Muchas horas, muchos turnos y mucho de todo. Esos sanitarios que no nos falten nunca", afirma el concursante.