Isabel pasó dos años sin salir de casa al sufrir una depresión por motivos económicos. Hoy aprovecha este altavoz para mandar un conmovedor mensaje

El emotivo gesto de un concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' con su hermano: "Le debo la vida"

Compartir







Isabel es la última concursante del programa. Procedente de Cuenca, el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se cruza con ella al ser una de las propietarias del restaurante donde prueban una de las comidas más tradicionales de la localidad: los morteruelos.

Al conseguir 400 euros de bote, Xuso Jones le informa de que puede alcanzar hasta los 30.000 con suerte en la pregunta multiplicadora, lo que le hace cuestionarse qué haría con ese dinero. Su respuesta ha sido todo un alegato a favor de la salud mental.

La conmovedora historia de Isabel

De pensar en ese premio, a Isabel le empiezan a sudar las manos. Tal y como ha visto el presentador con sus propios ojos, son una empresa familiar por lo que tiene claro qué haría con ese dinero: "Ayudar a mis padres a terminar de pagar para verlos tranquilos porque la verdad que trabajar en familia es muy, muy, muy complicado y a partir de la pandemia nos está resultando todo mucho más difícil".

De hecho, este es el motivo por que le provocó un problema de salud mental: "Me ha costado dos años metida en cama con depresión". Por eso, quiere aprovechar este momento en la televisión para darle visibilidad a esta enfermedad: "Por mala suerte he estado dos años sin salir de casa porque no llegas a los pagos, son muchos problemas y ni una ganancia. Estar al pie del cañón día tras día... Quiero la tranquilidad de decir tengo todo pagado y quiero trabajar para vivir, sin enfermedad".

Este mensaje pretende "darle visibilidad a la salud mental, el estrés es muy malo y se pasa fatal", confiesa la concursante.

El premio final de Isabel

Cuando Isabel alcanza los 600 euros, no duda ni por un segundo lo que quiere hacer en el concurso: "Seguimos, a por todas". El sobre de la pregunta multiplicadora le permite alzar su premio a 1.800 euros pero, para conseguirlos, necesita hacerse con una persona que no sepa responder a la siguiente pregunta: "¿Con qué nombre conocemos al dúo musical de electro-pop que forman Alaska y Nacho Canut?".

La concursante elige a una persona joven y extranjera pues sabe que es un grupo español muy conocido. Ella es Ivonne, quien efectivamente desconoce cuál es la respuesta. De esta manera, Isabel consigue hacerse con la totalidad del premio.

Tras celebrarlo, Xuso Jones le dedica unas bonitas palabras a su concursante antes de volver juntos al restaurante donde se conocieron: "No puedo estar más feliz de que te hayas llevado esos 1.800 euros a casa para respirar un poco más tranquilos y de verdad que te deseo que te vaya todo en la vida muy bien porque eres una curranta y con buen fondo".