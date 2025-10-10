Cuando Xuso Jones le pregunta cuál es la relación que tiene con su padre, Laura le confiesa que este es el motivo por el que no encuentra pareja

Tras pasar por Cuenca y Valencia, el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' llega a su último destino del programa de hoy: Vigo. Allí se topa con Xuso Jones Miguel y Laura: "Hola pareja, ¿cómo estáis?". Padre e hija acaban de salir de la tienda del Celta después de comprar la camiseta de la temporada, motivo por el cual el presentador les pide que canten el himno.

Finalmente solo se arranca a hacerlo Laura pues su padre solo le hace los coros: "Yo el estribillo es lo único que canto". Después de este momentazo, Xuso Jones les pregunta quién se va con él para concursar en el programa, una pregunta que responde sin dudar ni un segundo la joven de 30 años: "Yo si me dejas ir, me voy".

Este es el exigente motivo

Una vez es microfoneada y consigue hacerse con los primeros 200 euros del bote, Xuso Jones se interesa por saber qué relación tiene con su padre. "Para mí es la persona más importante de mi vida", le confiesa al presentador. De hecho, este es el exigente motivo por el que no se encuentra en ninguna relación amorosa: "Por eso me cuesta tanto encontrar pareja, porque aspiro a mi padre todo el rato y los hombres están complicados en eso. Al final lo tengo a él de referente y es complejo".

"Qué bonito", le señala Xuso Jones, quien continúa rápidamente con el concurso lanzándole la segunda pregunta: "Nuestros pedos pueden albergar muchos aromas pero, ¿de qué gas están compuestos principalmente?"