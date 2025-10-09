Xuso Jones se desplaza hasta Torrent para buscar al nuevo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones, en shock al descubrir el trabajo de un familiar de una concursante de 'Lo sabe, no lo sabe': "Es diputado"

Compartir







En esta nueva entrega, Xuso Jones y el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se desplaza hasta Torrent, un municipio de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de que buscar alguna persona que le sorprenda lo suficiente como para convertirle en el nuevo concursante del programa.

Por las calles de Torrent, el presentador se encontraba con una transeúnte cuya emoción al ver a Xuso no podía ser mayor: "¡Pero Xuso! Ay madre mía, pero ¿Qué haces tú aquí en Torrent? Que cosa más graciosa y que guapo eres en persona. Te sigo todos los días", comienza muy ilusionada.

Tras esto, el presentador, que no daba crédito, le preguntaba a que hora comienza el programa, y ella al responder con los nervios confundía la hora de emisión: "Espérate, a las cinco", a lo que él entre risas le susurraba la hora y ya comentaba la hora: "¡A las seis y media! Cállate, que no me acordaba. A las ocho acaba el programa y tenéis la mejor audiencia porque estoy yo".

Joaqui, la jubilada de 71 años que se ha ganado el corazón de Xuso Jones

Xuso no dudaba en preguntarle el nombre, ella le ha comentado que se llama Joaqui y desde el primer momento ella ha intuido que es la nueva concursante y comenta: "Vamos a ver la suerte que tenemos", a lo que él responde: "Se apunta a un bombardeo. Pero Joaqui yo no la he invitado a concursar todavía". Ella muy sorprendida comenta: "¿Qué no? Ah bueno es verdad, pues vamos a ver que pasa".

Parte del equipo le comenta que "sí que es verdad que va vestida para la ocasión", y Xuso confiesa que "vas de rojo como el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe'. Joaqui con mucho arte se pone a bailar y comenta que va vestida de 'lolailo' . Al causar la constante risa de Xuso, él por fin la invita a formar parte del programa: "Joaqui, se viene conmigo a concursar y equipo, a ponerla un micro, por favor". Y así la dicharachera de Torrent conseguía participar en el concurso para ganarse un dinerito.