Xuso Jones ha anunciado en 'Lo sabe, no lo sabe' que uno de sus objetivos en el programa era "rendir homenaje" a todas las personas que uno quiere, a "la familia de sangre y a la elegida", decía como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Por pleno centro de Madrid, el presentador del concurso de Cuatro se fijaba rápidamente en una persona que le ha parecido "entrañable". Y ha acertado, porque se ha vivido un momento de especial emoción con Óscar, un joven de Colombia que ha traspasado la pantalla con un bonito mensaje.

El momento inesperado que se ha producido en pleno alegato

"Vamos a ver qué mensajitos bonitos le manda la gente al familiar favorito o favorita, y con el mensaje más cariñoso nos quedaremos", comentaba Xuso Jones. Poco después, daba con Óscar, que se mostraba tranquilo en su jornada laboral en una cafetería de la capital.

El presentador del programa le pedía que le mandase un "mensaje cariñoso" a su "familiar del alma". En ese momento ha ocurrido algo inesperado. Xuso no daba crédito con las palabras tan emotivas de Óscar, que ha elegido a su madre. "La extraño mucho, ya llevo 3 años sin verla", decía.

Xuso Jones le preguntaba al joven que cómo se llamaba su madre, a lo que el otro respondía que "Amparo". "Madre, la quiero mucho", le decía mirando a la cámara el joven. El presentador tenía muy claro que debía ser él el siguiente en concursar, pero no ha podido ser posible porque se encontraba trabajando. "Lo he visto tan entrañable, que digo se podría haber venido a concursar", lanzaba el murciano.

Con este mensaje, miles de personas se habrán identificado con la vida de Óscar al no poder ver habtualmente a su familia por motivos laborales, económicos o de otra índole.