Xuso Jones y el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' llegan a su primer destino del programa del 3 de octubre: Cuenca. Allí, el presentador conoce a Alberto, un hombre que encaja a la perfección en el perfil de manchego por su simpatía y su generosidad.

Su paso por el programa es una demostración de ello pues ha estado plagado por numerosos 'momentazos' como este que te dejamos y que ha conseguido desatar la inesperada risa de Xuso Jones. ¡No te lo pierdas!

Maudilio regala este divertido momento

Jugándose 400 euros en la segunda pregunta, Alberto debe encontrar a alguien por las calles de Cuenca que no sepa la respuesta a la siguiente pregunta: "¿Cuáles son los tres signos de agua del zodiaco?". El concursante, quien reconoce no ser un experto en el tema y comparte signo con el presentador del programa, decide buscar a una persona "mayor" pues lo considera "lo más factible".

Al ver a un hombre pasar por su lado con prisas, Alberto lo tiene claro: es él. Maudilio, quien en principio parecía no estar muy seguro de atreverse a participar, acaba accediendo y regalando este divertido momento con su respuesta.

"Tres signos de agua... Pues 'Aquarius', Piscis y... ¿Sagitario puede ser?", señala. Al escucharle, una leve sonrisa aparece en el rostro de Xuso Jones, quien le pide que repita su respuesta. Es en ese momento en el que el presentador le detiene mientras ríe: "Aquarius es una bebida". El transeúnte cae y corrige: "Acuario, Piscis y Sagitario".

Sin embargo, "la respuesta correcta es Piscis, Cáncer y Escorpio", afirma Xuso Jones. "Supongo que lo he hecho bien dentro de lo malo", deja caer Maudilio. "Alberto necesitaba que usted no lo supiera y acaba de ganar 400 euros, qué maravilla. Muchísimas gracias", le confirma el presentador quien, además, se muestra curioso por saber la procedencia de su nombre. "No lo sé, de familia... Un tío mío también se llama así. Un nombre original", confiesa el concursante.