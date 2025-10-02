Uno quiere continuar en el concurso, el otro prefiere irse con los mil euros... La solución: jugárselo todo a piedra, papel o tijera. ¿Quién ganará?

En esta nueva entrega, Xuso Jones y el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se muda hasta el barrio madrileño de Alcorcón, donde conocen a sus dos primeros concursantes: Alejandro y Ricardo.

Estos jóvenes de 18 años tienen claro qué harían con el dinero en caso de ganar un cuantioso premio: destinarlo a sus estudios y a un viaje para poder ir a ver a su familia, pues se encuentra repartida por el mundo. Sin embargo, cuando llega la oportunidad de enfrentarse a la pregunta multiplicadora, los amigos no se ponen de acuerdo en qué decisión tomar.

El presentador les da 30 segundos para que debatan tranquilamente, mientras que él apuesta con el equipo el destino de su concurso. Tras escuchar numerosas opciones, los concursantes le dicen a Xuso Jones que se encuentran en un dilema: "Él quiere irse, yo la verdad que estando ya aquí digo 'Pues ya que estoy, me lo juego...' pero... Si tú no quieres jugar, no nos la jugamos".

Lo que Ricardo no se esperaba es la respuesta de su amigo: "Yo no me la quiero jugar, la verdad. Pero te acepto un piedra papel o tijera". "Bueno, ¿jugamos a piedra papel o tijera para ver si os quedáis?", pregunta un sorprendido presentador.

"El piedra, papel o tijera más épico de la historia"

Eso es lo que afirma Alejandro vaticinando sin saberlo el futuro de su batalla: primero un empate y, seguidamente, un ganador. Ricardo se coronaba como el encargado de decidir qué harían en el concurso al haber sacado papel, mientras que su compañero había sacado piedra.

"Bro, confía en mí. Vamos a jugárnoslo", le dice mientras ambos se dan la mano. Ahora, llega el turno de escoger el sobre que definirá el premio que ganen o pierdan en esta última ronda. Por haber aceptado continuar en el concurso, Ricardo le permite escoger uno de los tres sobres a Alejandro, quien finalmente escoge el de la izquierda: "Multiplicamos los mil euros por cinco. Cinco mil eurazos en juego".

Su última pregunta en 'Lo sabe, no lo sabe' es: "¿A qué vitamina que produce el cuerpo nos referimos frecuentemente como la vitamina del sol?". Para llevarse el premio, los concursantes deben encontrar a alguien que no lo sepa... ¿Lo conseguirán? Para descubrirlo, no te pierdas el programa completo en Mediaset Infinity.