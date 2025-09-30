José, un jubilado de 64 años, no ha conseguido acumular ni un euro tras varios intentos

José, un jubilado de 64 años, ha batido un récord en 'Lo sabe, no lo sabe'. El hombre comenzaba a participar en el concurso de Cuatro con la mayor de sus ganas, ya que se reconocía fan declarado del programa presentado por Xuso Jones.

El influencer le animaba a concursar en la céntrica calle madrileña de Fuencarral, donde ha estado intentando llevarse los 50.000 euros que están en juego en el concurso -hay quienes han estado muy cerca de conseguirlos-.

Tras varias preguntas sin lograr acumular dinero, ha llegado el momento final y decisivo donde José debía encontrar a alguien que 'no supiese' la siguiente pregunta: '¿Qué onomatopeya sigue a estos versos: "Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche merengada. ¡Ay, qué vaca tan salada!"?'.

Tras varias vueltas, José ha dado con Clara, una joven de 20 años que aseguraba haber visto solo "una vez" el programa. Lo hizo con su abuela. Justo en el momento en que llegaba a asegurarlo, Xuso le animaba a lanzarle un beso a su abuela Pachuca. Y luego le lanzaba la cuestión tan decisiva que debía animar a José a remontar.

José ya forma parte del club de concursantes exclusivos

"Te lanzo la pregunta", le trasladaba Xuso a Clara. La joven viandante que caminaba por Madrid decía como respuesta 'tolón, tolón'. Y, con mucha lástima, decía lo que no debía decir para que José ganase dinero. Por lo tanto, se lograba algo histórico en el concurso ya que nunca antes había sucedido algo parecido.

"Es la primera vez que nos pasa. Yo te voy a regalar con mucho cariño la camiseta del programa. Ahora formas parte del club de concursantes exclusivos de 'Lo sabe, no lo sabe'", le decía Xuso Jones, que apostillaba: "afortunado en el amor, desafortunado en el juego". "Tienes un amor la mar de grande para que te haya pasado esto", concluía.