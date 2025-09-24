Miguel Salazar Madrid, 24 SEP 2025 - 20:45h.

Ali ha traspasado la pantalla al ganar un cuantioso premio en 'Lo sabe, no lo sabe' y anunciar a dónde lo destinará

En 'Lo sabe, no lo sabe', hemos vivido uno de los momentos más emotivos que se recuerdan de la historia del concurso cuando Ali, una joven de 25 años, se ha llevado nada más y nada menos que 8.000 euros. La concursante había sido sorprendida en pleno centro de Madrid para participar en el programa, al igual que Isabel, una barrendera que ha conmovido con un alegato a favor de los barrenderos de nuestro país.

Tras varias fases acumulando dinero, Ali ha llegado a la última y decisiva cuestión donde debía buscar a alguien que no supiera la respuesta de la siguente pregunta: "¿Qué parentesco une a Elsa y Ana, las protagonistas de la película 'Frozen: El reino de hielo'?". La joven consideraba que iba a ser una tarea difícil dar con alguien que no tuviese idea de la respuesta.

"Hay gente que lo ha pasado muy mal": Las increíbles palabras de Ali

"Estoy nerviosa y fría", le trasladaba a Xuso Jones mientras buscaba a algún viandante que le ayudase a ganar el cuantioso premio. Esta maestra de educación especial había asegurado durante su concurso que tenía claro a dónde iba a destinar el hipotético dinero que ganase. "Faltan ayudas e inclusión social en el tema del autismo", le contaba a Xuso.

Ali es una joven llena de emoción y sentimiento que ha podido cumplir su promesa gracias a Allen, un hombre que no ha acertado la respuesta de la última pregunta y que le ha hecho ganar 8.000 euros. Tras anunciar el presentador que se llevaba el esperado premio, Ali ha roto a llorar. "Muchas gracias por la oportunidad, a todo el equipo porque sois maravillosos", comenzaba diciendo.

Más tarde, la ganadora daba un discurso de lo más sentimental y solidario. " Y que se colabore mucho con las asociaciones de la discapacidad, con las enfermedades que hay gente que lo ha pasado muy mal y a los demás no nos hace falta tanto el dinero porque tenemos lo básico", lanzaba. Además, ha podido llamar a su abuela y le ha dado la buena noticia del premio, lo que ha llenado de amor a una y a otra.