Cuando Claudia le hablaba de su historia de amor, ha compartido una expresión asturiana que ha sorprendido al presentador

Xuso Jones se lanza a bailar una jota en Avilés con el nuevo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe': "¡Qué arte!"

Compartir







Es habitual ver a Xuso Jones improvisar con nuevos idiomas como el chino en 'Lo sabe, no lo sabe'. En otra ocasión se interesó por apredner algo del idioma flamenco, una lengua hablada en la región belga de Flandes. Sin embargo, el presentador ha sorprendido con una expresión que ha escuchado de una concursante y que está hablaba nada más y nada menos que en asturiano.

Claudia tiene 29 años. Ha participado en el concurso de Cuatro con todas las ganas e ilusión por llevarse los 50.000 euros que había en juego. Su objetivo era invitar a su familia a un crucero para superar un momento duro en su casa. Algo que ha llamado la atención al murciano ha sido su historia de amor, ya que Claudia está casada con menos de 30 años, algo poco común hoy en día. "Llevo ya 10 años con mi marido", aseguraba.

La frase asturiana que ha sorprendido a Xuso

La joven le estaba explicando cómo había conocido al hombre de su vida, al que le ha dedicado un beso mirando a la cámara. Fran apareció por amigos de amigos -Claudia asegura que en Asturias "se conocen todos"-. "Una amiga mía estaba con un amigo de él. Se fijó en mí y le parecí guapa a Fran", relata. Un segundo después, Claudia sorprende a Jones con una expresión que no conocía. "Y yo dije, ay pues 'yes' guapo", contaba.

El presentador se ha parado para preguntarle por esa frase que le ha generado un 'shock'. "Es una palabra asturiana", contaba Claudia. Xuso Jones se atrevía incluso a probar la expresión. "Acabas de decirlo como si fuera inglés", bromeaba la concursante. "Me parece fascinante", concluía.