Xuso Jones se desplaza hasta Avilés para convertir a José en el nuevo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones llega con una nueva entrega de 'Lo sabe, no lo sabe' en busca de que algún transeúnte le sorprenda lo suficiente como para convertirle en el nuevo concursante del programa y hacerle ganar mucho dinerito. La dinámica consiste en que, la persona que participe, elija a personas por la calle con el fin de que respondan a una pregunta. En ocasiones, será encontrar al que no sepa la respuesta y otras sí.

El presentador y las cámaras de 'Lo sabe, no lo sabe' se han desplazado hasta Avilés, ubicado en Asturias en busca de su nuevo concursante. El presentador se ha encontrado con José y Alfredo, a quienes no ha dudado en preguntarle por cosas típicas de Asturias; le han nombrado sin dudarlo la comida y los bailes regionales.

Xuso Jones tras bailar una danza regional típica de Avilés: "Hay que tener el tobillico fino"

Al escuchar esto último, Xuso Jones ha querido saber más sobre ellos y Alfredo le ha nombrado las jotas; típicas de zonas concretas de Asturias: "Hay unas jotas típicas en cada zona". El presentador ha afirmado ante ellos lo mucho que le gusta este tipo de danza y sin dudarlo les ha pedido una demostración que ponía en juego la participación de ambos para 'Lo sabe, no lo sabe'. La sorpresa ha llegado cuando José ha revelado que Alfredo es su profesor del baile tradicional y tras esto Xuso Jones se unía sin dudarlo ni un segundo mientras comenta: "¡Qué arte! Hay que tener el tobillico fino".

Después de esta preciada demostración, Xuso Jones les hacía la gran pregunta: "¿Os venís los dos, bailarines profesionales de jota asturiana a concursar conmigo por Avilés?". José al escuchar la pregunta tomaba una decisión casi al instante: "Yo sí, yo me quedo". José es hostelero, tiene un negocio en Cudillero y trabajan el menú del día porque además, de ser empresario, es ganadero. Tras una racha de aciertos en la que alcanzaba los 600 euros, el concursante accedía a una última ronda que, finalmente no conseguía.