Xuso Jones llega con una nueva entrega de 'Lo sabe, no lo sabe' en la que viaja hasta el Mercado de la Ribera, en Bilbao, en busca de un transeúnte que le sorprenda para convertirlo en el nuevo concursante y poder ganar así mucho dinerito.

Dentro del mercado, el presentador se encuentra con Nekane, una auténtica fan del Atlético de 33 años y su siguiente elegida para concursar. Después de invitarla a ser la siguiente en participar, ella sin dudarlo aceptaba rápidamente.

Tras una primera pregunta con la que podría ganar 200 euros, su persona elegida fallaba, sin embargo las cartas de Xuso le permitían seguir concursando. Mientras ambos daban un paseo, Nekane ha aprovechado para contarle a lo que se dedica, y es que ella es modelo de tallas grandes y además, se mueve en el mundo de la diversidad y la inclusión.

En este contexto, la concursante le cuenta que lleva mucho tiempo divulgando sobre ello y ha sorprendido a Xuso al desvelar que tiene también una asociación denominada "Eres suficiente". En ella también hace podcast sobre todo lo relacionado. El presentador de 'Lo sabe, no lo sabe' no ha dudado en pedirle que haga un alegato: Nekane, me parece maravilloso lo que haces, ¿Podrías hacer un pequeño alegato de la diversidad para que la gente se entere?".

El alegato de Nekane, concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

"Nosotras básicamente luchamos para que seas como seas, eres suficiente. No nos importa tu color de piel, ni tu orientación sexual, ni tu cuerpo. Seas como seas, eres suficiente y seguiremos luchando porque sin lucha, no hay cambio", concluye ante las cámaras del equipo. Xuso, por su parte, después de escuchar atentamente, pedía unos aplausos para la concursante: "Qué maravilla, amiga"