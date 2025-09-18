Sergio Montenegro es el primer concursante de la tarde de 'Lo sabe, no lo sabe'

En el nuevo programa de ‘Lo sabe, no lo sabe’, Xuso Jones ha viajado hasta el barrio de Carabanchel para buscar a un transeúnte que le sorprenda lo suficiente como para convertirle en el primer concursante de la tarde. Sin embargo, esta vez lo hace de una manera muy especial, el presentador va caracterizado de ‘Manolito Gafotas’ y su elegido es Sergio Montenegro, un jubilado de 92 años.

Sergio estaba tomando algo en una cafetería después de comprar su diaria barra de pan para hacerse su comida cuando se ha encontrado con Xuso, ambos han intercambiado miradas y ha sido este momento en el que después de jugar a adivinar el disfraz, el presentador le ha confesado estar en busca del primer concursante de la tarde. Montenegro ha expresado que ‘Lo sabe, no lo sabe’ es un programa que ve a menudo, por lo que se ha ofrecido a que sea él mismo el que participe.

A partir de este momento el jubilado se convierte en concursante del programa. En su primera pregunta se juega 200 euros y tiene que encontrar a alguien que lo sepa: "Brangelina" es el apodo que se usó para hablar de la relación entre dos famosísimos actores de Hollywood. ¿Quiénes formaban esta pareja? Tras muchos nervios por parte del concursante, encontraba a alguien que respondía correctamente: "Brad Pitt y Angelina Jolie".

En la segunda pregunta, Sergio Montenegro buscaba a alguien cuya respuesta no supiera responder y conseguir así 400 euros más. Finalmente, la persona que elegía no conseguía responderla y por lo tanto, el concursante entraba en una racha increíble donde no dejaba de obtener dinero.

Sergio Montenegro obtiene 600 euros en su tercera pregunta

Con la tercera pregunta; "¿Qué significan las siglas de Washongton D.C, la capital de Estados Unidos?" el jugador conseguía 600 euros por saber la respuesta; Sergio no daba crédito después de elegir a personas con las que acertaba una tras otra. Sin embargo, la emoción ha llegado a su máximo punto cuando en la última pregunta elegía a una mujer que no sabía la respuesta, lo que significaba que el concursante ganaba 2.000 euros.

Sergio Montenegro no podía contener su ilusión ante tal cantidad y hacía una invitación muy especial para Xuso Jones y el equipo: "Escucha una cosa, "¿Por qué no venís a mi casa? Que os voy a invitar a todos a tomar algo....¡Jamón de Jabugo!". Tras esto, el presentador y todo el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' aceptaban felices la invitación