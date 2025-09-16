Así ha sido el brutal momento en el que Salva se ha llevado una buena cantidad de dinero en el concurso de Cuatro

Salva tiene 52 años y es fisioterapeuta en una residencia de mayores. Este hombre no tenía ni idea de lo que le iba a deparar la vida cuando Xuso Jones se lo ha encontrado en las calles de Segovia y le ha invitado a participar en el concurso 'Lo sabe, no lo sabe'.

Su paso por el programa ha pasado por todo tipo de momentos. Desde aciertos continuos hasta un bache cuando se acercaba la última pregunta. Alba, una viandante, tenía que responder erróneamente la pregunta siguiente: "si alguien te dice que necesita ir al escusado está usando un eufemismo para decir que va a visitar ¿qué estancia de la casa?".

La respuesta correcta, y la que ha dado Alba, era "baño". Por lo tanto, a Salva le quedaban 600 euros con los que podía plantarse. Pero no ha sido así. El fisioterapeuta ha decidido continuar "por la ilusión" de su hija. Con ello se refería a un viaje que tenía en mente a París y que a la niña le hacía especial entusiasmo. ¿Lo habrá conseguido?

El momentazo de celebración

Como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, Salva ha arriesgado al máximo. Su táctica no le ha ido nada mal, ya que ha multiplicado esos 600 euros por 7, lo que le daban la posibilidad de llevarse en último instante nada más y nada menos que 4.200 euros.

La pregunta decisiva era la siguiente: "¿qué filósofo florentino desarrolló en su obra el príncipe la idea de que en la política el fin justifica los medios?". Salva ha dado con Alfonso, quien ha hecho que se lleve ese pedazo de premio en el concurso de Cuatro. "Maquiavelo", respondía el elegido por el concursante. Tanto Xuso Jones como el propio Salva se han abrazado y han celebrado el viaje a París del hombre.