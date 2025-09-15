Andrea tiene 22 años y reconoce que tiene que trabajar y estudiar para ayudar a su familia

En España hay miles y miles de jóvenes que se ven obligados a trabajar para sufragar sus estudios. Es el caso de Andrea, una mujer de 22 años que es Community Manager en una empresa y estudiante de Administración y Dirección de Empresas en la universidad.

Cuando caminaba por Alcalá de Henares, la ciudad en la que vive, no ha dudado dos veces en acercarse a Xuso Jones y decirle que es fan de él y del programa que presenta, 'Lo sabe, nolo sabe'. Gracias a su entusiasmo, ha participado en el concurso de Cuatro.

El murciano le preguntaba a Andrea que le contase aspectos de su vida. La concursante le traslada que decidió volver a la ciudad madrileña para estudiar. "Me metí a trabajar ahí pero sigo en Alcalá porque me gusta mucho, es una ciudad muy bonita y muy tranquila", dice. Xuso Jones le cuestiona si es fácil o no vivir siendo trabajador y estudiante. "Es duro compaginarlo, lo hice desde que empecé", cuenta. "No es fácil pero hay que echar una mano en casa", puntualiza Andrea.

Xuso, a Andrea: "Qué maduro por tu parte..."

La joven le explica al presentador que para sus padres supone un gran "coste" la vida como estudiante. Por eso cree que en su situación es necesario trabajar. "Me tengo que poder pagar los gastos", relata.

Xuso Jones ha aplaudido su historia -como ya hizo con la de Gina, otra concursante- y mensaje con el que muchos jóvenes de este país se habrán sentido identificados nada más verla. Según los datos de la Encuesta de la Población Activa del tercer trimestre de 2024, un tercio de los jóvenes ocupados de entre 18 y 29 años compatibiliza su formación con un trabajo. "Qué maduro por tu parte... y muy bien que eches una 'manica' en casa", le transmitía Xuso Jones.