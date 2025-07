Laura Ceballo 09 JUL 2025 - 19:45h.

Su nombre es Christian y se ha declarado un auténtico fan del programa

En el nuevo programa de 'Lo sabe, no lo sabe', todo el equipo se ha desplazado hasta Poblenou, uno de los distritos más modernos de Barcelona, aunque "con alma de pueblo". Así lo ha definido Xuso Jones, que vivió en la zona durante una temporada. Mientras el presentador hablaba de "sus comercios, sus restaurantes y su gente bonica", se daba cuenta de algo.

A sus espaldas se encontraba un joven que llevaba siguiéndoles durante un tiempo: "Ahí tenemos a un chico que nos está grabando todo el rato, que no para, no para, no para", decía entre risas. Y, sin pensárselo dos veces, se acercaba a él.

"¡Hola, amigo! ¿Nos estás grabando, no?", le preguntaba. Él asentía y Xuso le preguntaba su nombre y le invitaba a que siguiera grabando. "Me llamo Christian. Os grabo porque estoy súper emocionado", reconocía.

Y, sin perder la oportunidad, se lanzaba: "Yo tengo una pregunta. Es un programa que me encanta, os estoy siguiendo desde hace un ratillo. Os he visto sentaros y llevo muchos años queriendo participar en este programa".

Xuso Jones: "Amigo mío, ya lo has dicho todo"

Xuso Jones le respondía al instante: "Christian, yo no suelo coger nunca a gente que se postule para concursar, porque nos gusta que la cosa sea dinámica", comenzaba. Pero el joven le transmitía toda su ilusión: "Es un sueño. Para mí participar en 'Lo sabe, no lo sabe' es un sueño".

Y sus palabras convencían al presentador, que no dudaba en darle la oportunidad: "Amigo mío, ya lo has dicho todo. Te vienes conmigo a concursar. ¡Vamos a por ello! ¡A microfonarlo!". Al escuchar sus palabras, Christian lo celebraba por todo lo alto