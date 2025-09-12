Su nombre es Joseba y ha concursado en el paso del programa por Bilbao

En el nuevo programa de 'Lo sabe, no lo sabe', Xuso Jones ha viajado hasta Bilbao. Allí ha conseguido al primer concursante de la tarde, Joseba, un jubilado de 67 años que paseaba por la ciudad para comprar un billete de tren.

Después de romper el hielo con la primera pregunta de la tarde, el presentador se disponía a conocer mejor al concursante: "Cuéntame a qué te dedicas. Me has dicho que tenías 67 años. Entiendo que con tu edad estás jubilado", le decía. "Estoy jubilado en el límite, incluso trabajé algunos meses más de los que me correspondían y por miedo a la jubilación", comenzaba Joseba.

"Era el vértigo de lo desconocido después de muchos años trabajando. Me he dedicado al mundo empresarial, he estado gestionando empresas. Y me daba un poco de vértigo la jubilación, pero es maravilloso", reconocía.

Estudiante de historia y gastronomía

Y es que Joseba está aprovechando esta nueva etapa de su vida para hacer cosas que siempre le han gustado: "Estoy estudiando historia, llevo ya dos cursos en la universidad". Xuso Jones aplaudía este detalle: "¡Qué maravilla! ¡Nunca es tarde!".

"Siempre tenía la historia como abandonada. Lógicamente para temas profesionales no te aporta mucho, pero las humanidades en lo personal te aportan. Entonces he aprovechado ahora que me he jubilado y estoy haciendo lo que más me gusta que es gastronomía e historia", finalizaba. Algo que ha conquistado a Xuso Jones: "De mayor quiero ser como usted".