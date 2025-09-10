La emoción de la seguidora ha sido total al ver al presentador de 'Lo sabe, no lo sabe': no te lo pierdas

Xuso Jones detalla la especial relación que tiene con su abuela: “¿Sabes lo que hago todas las mañanas cuando me despierto?”

Compartir







La nueva temporada de 'Lo sabe, no lo sabe' nos está dejando momentazos de todos los colores. Y es que, sin duda, Xuso Jones arrasa allá por donde pasa. El influencer y presentador del programa de Cuatro es muy conocido a nivel nacional y los fans que se encuentra en su paso por las difierentes ciudades en donde se graba el programa no dudan en pararle cada vez que le ven, como ha ocurrido en la última entrega que se ha emitido este miércoles.

'Lo sabe, no lo sabe' se ha desplazado hasta Avilés (Asturias), capital del concejo asturiano que pertenece a uno de los veinte agrupados que forman el área metropolitana central de Asturias, con una población de unos 75 351 habitantes.

Pues bien, el presentador de Cuatro, mientras informada que se encontraba en el kilómetro cero de Avilés, más concretamente en la Plaza de España (conocida como 'el parche'), y mencionaba los cariñosos motes que les tiene puestos al equipo de 'LSNS', era cortado por una fan muy seguidora suya: "¿Y esta seguidora, que me está mirando?", se percataba el presentador.

La reacción de la seguidora

"Estoy pidiendo darte un beso, que te veo todas las tardes. Me vengo de Madrid a Asturias, a Avilés... ¡y aquí te he visto! Me llamo Maite", aseguraba la fan, tras lo que Xuso Jones le preguntaba si le llaman de alguna manera o tiene algún mote. "Maiteichu", decía esta. Pero la emoción de Maite podía más que con cualquier otra cosa: "¡Qué guapo eres! Te veo siempre con mi nieta".

A su vez, la seguidora se sorprendía por una cosa: "¿Voy a salir en televisión?". Finalmente, Xuso Jones la agradecía el intercambio de palabras y seguía con su transcurso del programa.