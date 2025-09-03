Javier toma la decisión de jugarse todo su premio a una última pregunta

Javier es de Madrid y ha concursado junto a Xuso Jones en 'Lo sabe, no lo sabe' para intentar hacerse con los 50.000 euros del premio. El concursante cuenta que tiene siete bodas este año y confiesa que no tiene suficiente dinero para poder costearse todo lo que ello supone, por eso va a por todas durante todo el juego.

El concursante ha llevado a cabo un concurso excelente y ha conseguido llegar a la final con la posibilidad de llevarse a casa 400 euros o multiplicarlo por uno de los sobres multiplicadores. Javier no se lo piensa y elige un sobre para multiplicar su premio con tan buena suerte que consigue aumentar la cifra a 3.200 euros.

Javier tiene que encontrar a alguien que conteste correctamente a la siguiente pregunta: ''Aitana canta: porque todavía te quiero, yo te quiero. Maldito, me olvidaste de primero. Pero ¿qué fecha titula esta canción?'', el concursante da con una mujer de 30 años que acepta echarle una mano y ella contesta la pregunta sobre la cantante.

Tras unos minutos de tensa espera, el presentador da como correcta la respuesta y Javier no cabe en sí de la emoción. tanto que se lanza a dar giros de ballet dejando boquiabierto a Xuso que también muestra su alegría por el concursante. Finalmente Javier ha conseguido el dinero que tanto deseaba y se muestra muy, pero que muy feliz por poder cubrir las siete bodas que tiene por delante.