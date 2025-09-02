Así ha sido el momentazo que hemos vivido en el segundo programa de este estreno de nueva temporada: no te lo pierdas

En 'Lo sabe, no lo sabe', los nervios te pueden jugar una mala pasada, algo que precisamente ha pasado en el segundo programa de la nueva temporada del programa de Cuatro. Todo ha ocurrido cuando una concursante elegía a una participante para que respondiera a la pregunta: "¿Qué vehículo completa esta expresión que significa que alguien no repara en gastos: 'Vive a todo...'?".

Pues bien, dicha participante -que ya avisaba de primeras que "no tenía el día muy rápido" y que estaba "un poco torpe"- preguntaría que a qué vehículo se refería, algo que Xuso Jones no podía responder dadas las reglas del programa. Las dudas cada vez eran mayores en ella: "¿Cuando yo tengo que comprar un vehículo y no reparo en gastos...?".

Xuso Jones le reformulaba la pregunta y la participante bromeaba de nuevo: "Sí, que te he dicho que yo voy mal hoy, que voy lenta...". Tras escuchar de nuevo la pregunta, respondía rápidamente y sin pensárselo dos veces: "Gas. Vehículo es un coche, ¿no?", dando a entender así que el término vehículo abarca tan solo a los coches, cuando no es así (también entra dentro del término un barco, carro, tren, bicicleta, incluso una motocicleta...). Xuso Jones no podía aguantarse la risa y le echaba una mano: "Buscamos el nombre de un vehículo".

"Vive a todo...", decía el presentador de Cuatro, causando así todavía más si cabe nervios en la participante, que especulaba con lo que podría ser pero sin llegar a atinar del todo. "Cuando la gente tiene dinero, vive a todo trapo, vive a todo gas... ¡vive de p*** madre!", decía, de repente, la susodicha participante.

"Espesa como el ColaCao"

Xuso Jones cogía esto último como la respuesta de la participante. Una participante que se ponía en lo peor: "Y lo voy a jorobar". Y así iba a ser. La respuesta era "vive a todo tren", por lo que la concursante perdía los 200 euros que tenía de bote. "Son expresiones que se dicen", subrayaba la participante, exculpándose y esperando que su tarde fuera mejor, puesto que ya su mañana había resultado "espesa como el ColaCao".