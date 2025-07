La Yaya Mari Carmen, con casi 400.000 seguidores en Tik Tok, cuenta cómo es su relación con su nieto, quien le graba los videos de redes

Una nieta sorprende a su abuelo tras llamarle para participar en 'Lo sabe, no lo sabe': "¡Estoy en dos minutos!"

Compartir







Hasta Barcelona se desplaza el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' para recibir como concursante a una invitada muy especial. Ella es la Yaya Mari Carmen, una reconocida abuela influencer con casi 400.000 seguidores en Tik Tok, quien ha sido engañada por su nieto para darle la sorpresa de encontrarse con Xuso Jones y compañía y participar en el programa. Tras hacerle la petición, Mari Carmen se muestra encantada de aceptar este gran reto.

Entre pregunta y pregunta, Xuso Jones aprovecha para conocer un poquito más de cerca a la influencer y su nieto. Una de las primeras cosas por las que siente curiosidad es cómo se llevan una vez la cámara se apaga, pues es Héctor quien se encarga de grabar los videos tan virales de su abuela. "Parecéis Pinypon", señala el presentador bromeando. Un comentario que desata la risa de Mari Carmen.

La concursante confiesa que cuando pelean, sucede algo que es "para llamar a la policía", pero cuando no "es demasiado cariño", afirma. Y es que, al "igual que en todas las familias", Mari Carmen y Héctor tienen sus rifirrafes: "Si no, no sería querernos". "Además que tú eres muy intensa yaya y eso es muy difícil de de aguantar la verdad, ¿qué te voy?", revela su nieto. "Qué morro tienes", apunta la abuela tiktoker.

Fuera de bromas, Mari Carmen no sabe ni definir todo lo que siente por Héctor: "Lo que le quiero me traspasa el corazón, llega más adentro, al alma. Solo el hecho de cuando dice 'Voy a ir', cuando llega siento una paz, me protege, o sea, me siento protegida, siento paz dentro de nuestras peleas o lo que sea".

Su relación tan estrecha se debe a que, por circunstancias de la vida, sus padres trabajaban y la concursante tuvo que quedarse con él desde 'pequeñico'. "Ella era un tercer madre-padre. Estaba por ahí desde muy pequeñito. Es verdad, tenemos un vínculo muy especial. Yo siempre se lo digo que no me imagino la vida sin ella porque es que siempre ha estado ahí", confirma Héctor. En definitiva, "El vínculo que tenéis vale oro", tal y como señala Xuso Jones.