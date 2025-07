Xuso Jones convierte a Pepi en el ángel de la guarda del programa

Cornellá de Llobregat es el siguiente destino de la nueva entrega de 'Lo sabe, no lo sabe' el programa con el que Xuso Jones puede hacer ganar mucho dinerito a algún transeúnte que le sorprenda.

El presentador se ha encontrado con Josefa, "Pepi para ti" le responde a Xuso; una vecina que se mostraba emocionadísima por ver al equipo del programa: "Cada día que veo tu programa pienso 'yo tengo que pillar a esta gente'. Tras esto, el periodista no dudaba en preguntarle qué le parecía el equipo; a lo que ella muy feliz comenta que es "divino, lo mejor que hay en la tele".

La abuela Pepi: "No me gusta cuando quitan tu programa por el fútbol, que quiten a otro"

Asimismo, la fan de 'Lo sabe, no lo sabe' asegura que le encanta y aclara que "no es peloteo", sin embargo, no le agrada que dejen de emitirlo a consecuencia del fútbol: "Ayer estuvo divino, pero antes de ayer hubo fútbol...Tienen que quitar a otro no a ti", confiesa con cara triste.

Tras esto, Pepi le asegura que va a seguirle durante toda al realización del programa, a lo que el presentador le nombra guardaespaldas y ángel de la guarda. Su función ha consistido en ayudar al equipo a encontrar al siguiente elegido del programa; su emoción no podía rebasar más: "Que bueno eres", le soltaba mientras le daba en la cara y le pedía perdón por "quitarte el maquillaje".

Entre risas, Xuso Jones le dice: "Me has pegado una 'huesca'" y ella responde que "no, hombre. Te he dado simplemente...No me pienso lavar las manos en una semana", decía muy exaltada.