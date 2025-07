Álex quiere devolverle todo lo que ha hecho su hermano por él tratando de ganar el premio de 'Lo sabe, no lo sabe'

En esta nueva entrega de 'Lo sabe, no lo sabe', el programa se desplaza hasta Palencia. Es en esta ciudad donde conocen a su primer participante: Álex, un joven pluriempleado quien se encuentra pinchando en eventos como DJ, mientras lleva a cabo un proyecto medioambiental para la Junta de León y trabaja en un puesto relacionado con sus estudios en Química y Salud Ambiental.

Parece que el participante sigue su frase "sin fallo" y que 'donde pone el ojo, pone la bala', pues cada persona que elige contesta lo que el concursante necesita en cada momento. Por eso, Xuso Jones se pregunta qué haría con el dinero en caso de poder optar a un premio. Sin dudarlo dos veces, Álex tiene claro en qué destinaría el dinero: "La mayor parte del dinero, o bueno, lo que haga falta, es para que mi hermano acabe la carrera que está estudiando en Santander".

Y es que el concursante quiere que su hermano se marche del pueblo de Cantabria en el que "no hay nada", razón por la que "está muerto del asco". Sin embargo, es donde vive pues su familia tiene una "casilla" situada "a un paseo de Santander".

Al presentador le parece que "dice mucho" de él que le quiera pagar la carrera a su hermano. "Hombre, es que le debo la vida. Es el típico hermano pequeño que no ha sido hermano pequeño porque nunca se ha chivado de nada, me cubría todas... Es un buen hermano, de estos que no hay".

Tras enfrentarse a la pregunta multiplicadora, la cual ha transformado su premio en 3.000 euros, Álex encuentra a Marisa, una señora que no sabe contestar qué animal aparece en el reverso de un dólar: ¡Justo lo que él necesitaba!. El primer concursante hace un pleno y lanza un mensaje a su hermano: "Más te vale aprobar. En verdad te quiero, eres el mejor". "Eres un tío muy grande. Sigue así y no cambies nunca y cuida siempre de tu hermano que un hermano es un tesoro para toda la vida", le señala el presentador.