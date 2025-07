Marisol, dueña de la peluquería se convierte en concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

La peculiar manera de Xuso Jones de encontrar al concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’: "¿Esto qué es?"

Xuso Jones entraba en una peluquería de lo más peculiar para buscar a uno de los concursantes de 'Lo sabe, no lo sabe', en la que la fiesta y la música no faltaba, a lo que el presentador reaccionaba y no dudaba en unirse: “¿Es esto una discoteca?”

Marisol, la dueña de la peluquería, era la dj en el momento y ella explicaba que eran momentos para pasarlo bien: “Son las fiestas de Cornellá”. Y todos los que estaban en este establecimiento vivían un momentazo con mucha fiesta al que se unía Xuso Jones, que no dudaba en bailar y pasarlo bien.

Tras esto, Marisol accedía a ser concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe' y mientras buscaban a la primera persona que iba a contestar a una de las preguntas por ella, le contaba a nuestro presentador a lo que se dedica: “Va a hacer 30 años de que tengo la peluquería, también soy dj, en un ‘hobbie’ pero cada vez tengo más fiestas”.

La concursante iba encontrando personas por la calle para que fueran respondiendo a las preguntas a las que tenía que enfrentarse en el programa. Algunas correctas y otras no, hasta que momento final en el que conseguía llevarse un premio de 2.400 euros y esta explotaba de alegría: "Mi sueño empieza". La que se marchaba al ritmo de la música y Xuso Jones no dudaba en seguirla: "Que yo me voy con ella, nos vamos a Ibiza".