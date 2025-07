El concursante de Badalona tiene un plan para su premio y no, no es irse con él a casa

En la ciudad de Badalona, el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' conoce a Manel. Pescadero conocido en la ciudad, el segundo concursante del programa casi se queda sin participar porque consideraba que no era digno de hacerlo.

Sin embargo, el programa se percata de que es el indicado para convertirse en el posible ganador de hasta 50.000 euros y no se equivoca pues, cuando Xuso Jones le pregunta qué haría con dicho premio, Manel lo tiene claro: "No me los llevaría a casa. Haríamos una donación al Hospital Germans Trias i Pujol para tema de oncología o investigación. Toca hacerlo".

"Qué bonito", se emociona el presentador, quien a su vez se pregunta si esta enfermedad le ha tocado de cerca. Sorprendentemente no, su donación es genuina: "Estoy bien de salud pero quiero donarlo".

¿Se habrá hecho con el premio para donarlo?

Manel está dispuesto a ir con todo, eligiendo correctamente a cada persona para responder las preguntas. Finalmente, llega la pregunta multiplicadora en la que consigue hacerse con un premio de 2.000 euros tras abrir un x2 en el sobre seleccionado.

La pregunta que Michelle, una mujer procedente de Australia, debe responder correctamente es la siguiente: "Si vas a la carnicería y pides un buen lagarto ibérico, ¿de qué animal será la carne?". El concursante se asusta en un primer momento al escuchar su acento, pero cuando la transeúnte responde "cerdo", Manel no puede ocultar su felicidad: el participante acaba de cumplir un sueño de destinar el dinero a una buena causa.