Xuso Jones y Marina, la concursante, se quedan de piedra con la actitud del joven. No te pierdas este momentazo de ‘Lo sabe, no lo sabe’

Un joven persigue a Xuso Jones y logra convertirse en concursante de 'Lo sabe, no lo sabe': "Es un sueño"

Xuso Jones estaba concursando por las inmediaciones del Mercat de l'Abacería, en Barcelona, con Marina, una joven que deseaba independizarse cuando han vivido una situación nunca antes vista en ‘Lo sabe, no lo sabe’: ciudadano a la fuga.

Marina necesitaba encontrar a alguien que no supiera cuál es el nombre del estado americano con nombre de fenómeno meteorológico al que pertenece la ciudad de Las Vegas y se ha fijado en un joven que estaba sentado en un banco.

A Alejandro no le ha gustado mucho la idea de levantarse para responder a la pregunta, pero ha dicho que sí a ayudar a Marina a ganar un dinerito. El joven ha escuchado atentamente la pregunta que le ha lanzado Xuso Jones e incluso, le ha pedido que le repitiera parte de la pregunta. Le ha soltado un “ni idea” y cuando el presentador le ha dicho que Marina se estaba jugando 400€ se ha puesto muy nervioso y ha salido corriendo.

Alejandro no entendía nada “creo que me voy a ir, me he visto metido en todo esto”. Xuso ha intentado tranquilizarle, pero no ha tenido éxito, el joven ha salido corriendo sin mirar atrás convencido de que acababa de hacer perder el dinero a Marina, pero no era así. La concursante le ha dado las gracias por si en algún momento nos veía.