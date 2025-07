La reacción de Xuso Jones tras las palabras de la concursante: "¡Qué maravilla!"

Xuso Jones no puede contener la emoción ante la alegría de una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’

Noelia era pillada in fraganti para concursar en 'Lo sabe, no lo sabe' cuando estaba a punto de comprar unos ximos, producto típico de Castellón. Pues bien, la ya en ese momento concursante no daba crédito al ver tanta cámara enfocándola: "¿Pero esto qué es?". Ya con el cartel puesto en el pecho y en pleno concurso, Noelia se sinceraba y le contaba a Xuso Jones la depresión que sufrió, dejándonos un importante mensaje mirando a las cámaras del programa de Cuatro.

Todo surgía cuando el presentador de Cuatro le preguntaba a la concursante a qué se dedicaba. "Actualmente trabajo en un local de hostelería, pero estoy de baja debido a un problema de salud...", contestaba Noelia, para añadir posteriormente que se debía a un cuadro "de ansiedad". "Pero se puede salir... ahora me encuentro con más fuerzas que nunca. Se toca muy fondo, no te voy a engañar", añadía.

Xuso Jones le ofrecía la posibilidad a la concursante de mandar un mensaje mirando a las cámaras de 'Lo sabe, no lo sabe' y Noelia no desaprovecharía la oportunidad de hacerlo: "A todas esas personas que están pasando un momento muy malo en su vida, debido a la salud mental, se puede salir, siempre que quieran. ¡Con fuerza siempre!".

El presentador de Cuatro agradecía las palabras de Noelia: "Qué mensaje más positivo Noelia, para la gente que nos esté viendo en casa y pueda estar pasando un mal momento. ¡Qué maravilla!". En ese momento, Noelia confesaba que, tiempo atrás, lo pasó realmente mal: "Hace dos meses no me levantar de una cama y ahora estoy aquí y me he encontrado contigo".