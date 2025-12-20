En España todas las empresas deben contar con un protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual

Desde los sindicatos insisten en la importancia de denunciar los abusos sexuales en el trabajo

En España, cerca del 30 por ciento de las mujeres dicen haber sufrido situaciones de acoso sexual en su trabajo por parte de jefes o compañeros.

Todas las empresas desde 2007 tienen que tener protocolos para prevenir y actuar ante casos de acoso, pero apenas la mitad cuenta con ellos. Y según los expertos, muchas veces se impone el miedo a denunciar.

Los acosadores no son conscientes muchas veces de que están cometiendo un delito

Más del 28% de las residentes entre 16 y 74 años han sufrido acoso sexual en algún momento de su carrera en España. Sobre todo hablamos de miradas lascivas o bromas ofensivas sobre su cuerpo o su vida privada.

Beatriz, abogada experta en violencia sexual, narra a Noticias Cuatro que lleva una década escuchando frases como "¿Te pone cachonda hacer tu trabajo?" dirigidas a víctimas de estos abusos en el trabajo: "Los acosadores no son conscientes muchas veces de que están cometiendo un delito. Muchas veces es que cuando salen de su círculo laboral y lo comentan en su entorno, por ejemplo con amigos, los propios amigos son los que le dicen 'tampoco es para tanto'".

Por ello, desde los sindicatos insisten en la importancia de denunciar los abusos sexuales en el trabajo, que actúan como freno para el ascenso profesional de las mujeres, reforzando el techo de cristal. "Tener un entorno laboral hipersexualizado, donde los compañeros, donde los superiores hacen bromas con el sexo, hacen bromas con el género, el acoso por razón de sexo, perdemos a veces posibilidades y responsabilidades, posibilidades de promoción atendiendo a determinados chantajes", explica Carolina Vidal, secretaria de Igualdad en CCOO.

En España todas las empresas deben contar con un protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual, sin embargo hay estudios que aseguran que la mitad no lo tienen y los que existen en muchos casos son mejorables, incide Carolina: "Es clave que los protocolos de acoso recojan medidas cautelares cuando existen indicios y denuncias que activen ese protocolo de acoso para evitar protegiendo a la víctima que abandone su puesto de trabajo".

Las expertas señalan que queda mucho por hacer, empezando por no normalizar conductas intolerables.