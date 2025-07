Rubén no puede contener la emoción al ganar el premio de la pregunta multiplicadora que irá para sus padres y su hermana Marta

Xuso Jones no puede contener la emoción ante la alegría de una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’

El segundo concursante del programa de 'Lo sabe, no lo sabe' del 4 de julio es un joven vallisoletano de 20 años que ha protagonizado un emotivo momento que, seguro, te conmoverá.

Rubén es un camarero de uno de los restaurantes más importantes de Valladolid al que le gustaría destinar los 50.000 euros de premio a independizarse con su novia Lidia, con quien lleva tres años de relación, y a ayudar mucho a sus padres para que su hermana no tuviese que ir de un lado para otro, cambiándose constantemente de casa, pues están separados.

Aunque no ha podido optar a la totalidad del premio, la pregunta multiplicadora le ha permitido jugársela para ganar nada más y nada menos que 14.000 euros. "Muchísimo dinero en juego", le avisaba el presentador. Para conseguirlo debe encontrar a una persona que sepa el barrio madrileño que debe su nombre a una heroína de El Levantamiento del Dos de Mayo. "Tengo el corazón en la boca", confesaba el joven.

La persona a la que busca es de edad similar a la de sus padres y ese es Agustín, un señor encamisado y con gafas con el que se cruza en la calle y se ofrece a ayudarle. "Malasaña", responde al segundo sin dudar ni por un segundo. "Los ha ganado", asegura. "Tengo que decirle que la respuesta es ¡correcta!", anuncia Xuso Jones.

El concursante no puede ocultar la emoción en su rostro: "No tengo palabras. Los sueños solo se cumplen una vez y esto es un sueño". El presentador hace entrega de su dinero ante la incredulidad de Rubén: "Muchas gracias, no tengo palabras". "Se me ha quedado hecho un pajarito", señala Xuso Jones. El joven aprovecha para mandar un mensaje: "Mamá y papá, os quiero. Esto va en parte para vosotros, sobre todo para Marta".