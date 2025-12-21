Esquiar sin arruinarse: las 5 estaciones de esquí más baratas de España

Valgrande-Pajares, en Asturias, es la estación de esquí más barata, con un coste de poco más de 2 euros por kilómetro de pista

Pretemporada de esquí: estaciones de Pirineos y Sierra Nevada que abren primero y cómo reservar más barato

Compartir







El esquí sigue teniendo fama de ser un deporte caro, pero no siempre es así. Sí que es cierto que el alojamiento, el equipo necesario, el forfait y los costes asociados pueden ser altos, pero hay que saber comparar precios y buscar las mejores oportunidades también si este es tu hobby. La buena noticia es que hay estaciones en las que el paquete forfait + alojamiento está muy por debajo de la media, y los datos están bastante claros.

Un estudio de Holidu ha calculado el precio medio por persona y día (forfait + alojamiento) y ha elaborado un ranking con las estaciones de esquí más baratas de España. De ahí salen las cinco que, a día de hoy, son la mejor puerta de entrada para esquiar sin descalabrar la cuenta corriente.

PUEDE INTERESARTE Pretemporada de esquí: estaciones de Pirineos y Sierra Nevada que abren primero y cómo reservar más barato

Valgrande-Pajares (Asturias): líder absoluta del low-cost blanco

Valgrande Pajares se sitúa como el destino para practicar deportes de invierno más económico de España con 51€ al día de media por forfait y alojamiento. En ese desglose, el pase cuesta 29€ en temporada alta y 23€ en temporada baja, con un dominio esquiable de 25 km y un coste de 2,04€ por kilómetro de pista. Esta estación ofrece 25 km de pistas, excelentes servicios y una gran variedad de actividades.

Valdezcaray (La Rioja): la sierra de la Demanda a precio contenido

En segundo lugar, el ranking coloca a Valdezcaray con 53€ al día de media (forfait + alojamiento). La estación, entre Burgos y Logroño, es descrita como la estación de esquí más extensa del sistema ibérico, cubriendo más de 300 hectáreas en la sierra de la Demanda, con más de 40 años de historia. El forfait diario de adulto cuesta 29€ en temporada alta y 23€ en baja, con 22 km esquiables y un coste de 2,40€ por km de pista.

PUEDE INTERESARTE El error común al usar las cadenas de nieve que te puede costar una multa de la DGT

Sierra de Béjar-La Covatilla (Salamanca): tercera en el podio

La tercera plaza es para Sierra de Béjar – La Covatilla, en el Sistema Central, con 59€ al día de media (forfait + alojamiento). El forfait pasa de 29€ en temporada alta a 20€ en baja, con alojamiento medio de 34€ y 27 km esquiables. Para quien vive en el centro peninsular, es una de las opciones más asumibles para una escapada de nieve de dos o tres días.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

San Isidro (León): la Cantábrica familiar y asequible

En cuarto lugar del ranking aparece San Isidro (León) con un precio medio de 63€ al día, 21 km de superficie esquiable y un coste de 2,93€ por kilómetro de pista. Con un precio de 30€ para el forfait diario en temporada alta y de 22€ en baja. Para quienes viajan desde Castilla y León o Asturias, encaja en ese perfil de estación de tamaño medio, con tarifas todavía moderadas y buen margen para aprender sin sensación de masificación alpina.

Alto Campoo (Cantabria): la quinta más barata

Cierra el top 5 Alto Campoo (Cantabria), con un precio medio de 67€ al día, 28 km esquiables y un coste de 2,42€ por km de pista.

Si miras solo el precio del forfait y no el paquete con alojamiento, la más económica en 2025 es Fuente de Invierno, en Asturias, con un coste de 27€ el forfait de adulto y 21€ en baja. Pero en relación global de viaje (dormir + esquiar), el quinteto Valgrande-Pajares, Valdezcaray, La Covatilla, San Isidro y Alto Campoo forma ahora mismo el núcleo duro del esquí barato en España.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Con forfaits por debajo de los 30 € en temporada baja en varias de estas estaciones y alojamientos que mantienen el coste diario total entre 51 y 67 €, es posible esquiar en España sin vaciar la cartera. Y si además sales de la temporada sabiendo bajar en “huevo” con una sonrisa, la inversión —en euros, en equilibrio y en ego— habrá merecido mucho la pena.