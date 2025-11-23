Pretemporada de esquí: estaciones de Pirineos y Sierra Nevada que abren primero y cómo reservar más barato

Entre finales de noviembre y principios de diciembre empieza el circo del esquí, si la meteorología lo permite

Con el descenso de las temperaturas y los primeros copos de nieve en las cotas más altas, el calendario del esquí comienza a moverse. La pretemporada se ha convertido en un reclamo irresistible para los amantes de la nieve que quieren aprovechar las pistas antes de las multitudes navideñas. Pero también es un momento clave para quienes buscan esquiar sin gastar de más: forfáits anticipados, alojamientos con descuento y fechas estratégicas pueden suponer la diferencia entre disfrutar de una escapada bien aprovechada y tener que afrontar una factura inflada. En un contexto de precios al alza, saber qué estaciones abren primero y cómo planificar bien cada paso es la mejor forma de disfrutar del esquí sin que se te derrita el presupuesto.

Estaciones “early‑bird”: abre antes y esquía antes

En España, las estaciones pirenaicas suelen empezar a mover sus remontes a comienzos de diciembre o incluso finales de noviembre, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, se espera que muchas estaciones del Pirineo catalán comiencen la temporada el 6 de diciembre de 2025.

En Sierra Nevada la cosa es distinta, y la apertura oficial para la temporada 2024‑25 fue el 30 de noviembre, aunque todavía no hay fecha de apertura para la temporada 2025-2026.

Por tanto, si tu plan es “ir lo antes posible”, apunta estaciones pirenaicas de norte y alguna sur, y sigue con atención las previsiones meteorológicas. Por altitud y nieve, Sierra Nevada tiene opción de abrir antes si las borrascas colaboran.

Cómo reservar más barato y “ganar” la pretemporada

Compra anticipada de forfáits: muchas estaciones lanzan descuentos “early bird”. En Sierra Nevada la campaña de venta anticipada suele ofrecer entre el 10% y el 30% en forfáits largos (10,15,20 días) si se adquieren online con antelación. Horarios y días laborables: esquiar entre semana, evitar festivos y reservar alojamiento en fechas menos concurridas contribuye a reducir costes de forma notable. Paquetes Hotel + Forfait: combinar alojamiento y forfait desde el inicio de la temporada permite encontrar precios más bajos. Esta es una de las claves para encontrar los mejores precios de la temporada. Suscríbete y actúa pronto: muchas promociones nacen y mueren en el terreno online y vencen antes de que llegue el invierno. Por eso es importante estar atentos, y actuar con presteza, dado que el mejor mes para reservar es septiembre‑octubre. Flexibilidad de destino o fechas: si aceptas ampliar un fin de semana o cambiar de estación a última hora, el ahorro puede crecer aún más.

Entonces, ¿cómo se combinan apertura temprana y ahorro?

La fórmula ideal para quienes quieren aprovechar al máximo la pretemporada parte de una doble decisión: saber dónde caerán antes las primeras nieves... y saber cómo moverse rápido para reservar con cabeza. En el caso de España, estaciones como Sierra Nevada y varios centros del Pirineo catalán o aragonés suelen fijar la apertura oficial entre finales de noviembre y la primera semana de diciembre, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Esos días iniciales, además de asegurar menos aglomeraciones, ofrecen también descuentos interesantes.

Reservar el forfait con antelación suele implicar un ahorro inmediato. Por ejemplo, Sierra Nevada lanza cada año campañas de venta anticipada con rebajas de hasta el 30% en forfáits de varios días, siempre que se adquieran online antes del inicio de temporada. Lo mismo ocurre con los paquetes que combinan alojamiento y acceso a pistas, que resultan especialmente ventajosos si se reservan con uno o dos meses de margen.

Otro factor decisivo es la elección de fechas: evitar puentes y fines de semana, optar por días laborables y jugar con cierta flexibilidad puede rebajar notablemente el coste total. También es recomendable mantenerse al tanto de las promociones temporales que lanzan tanto las estaciones como agencias especializadas, que suelen premiar a quienes actúan con rapidez.

En definitiva, el secreto está en observar el calendario, seguir de cerca la previsión de apertura y reservar cuanto antes para beneficiarse de tarifas más bajas. La pretemporada no solo permite disfrutar de la nieve antes que nadie, sino que también puede convertirse en la mejor época para esquiar sin que tiemble la cuenta corriente.

Ir “los primeros” a la nieve tiene su encanto: menos gente, buenas ofertas y la sensación de inaugurar la temporada. Pero requiere algo de planificación y predisposición a adaptarse (nieve, estación, fechas). Si reservas con tiempo, seleccionas los días menos concurridos y aprovechas los descuentos anticipados, puedes disfrutar de una escapada de pretemporada sin que tu bolsillo lo note —y con la ventaja de esquiar cuando los remontes aún no están saturados. ¡Abrocha los pies, controla tu calendario y que la temporada comience con buen ritmo!