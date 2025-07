La victoria con susto de un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’: “Desde que te ha visto”

Un perro salta hacía el concursante al verle abalanzarse sobre su dueño ¡Menudo susto!

Xuso Jones ha celebrado el cumpleaños de nuestro compañero Chete con una tarta de chuches y dejándole el gusto de elegir al nuevo concursante por las calles de Gandía. Al ver a Aarón, Chete ha tenido claro que era su concursante, casi tan claro como el presentador que no volvía a parar a nadie con perro.

Tras un juego muy divertido y acertado, Aarón ha visto como no podía optar a los 1.000€ porque su amigo no era tan despistado como esperaba, pero una señal le ha dicho que tenía que jugarse el dinero y no lo ha dudado.

El concursante estaba jugando al cuestionario musical y necesitaba encontrar a alguien que no supiera quién compuso la sonata ‘Claro de luna’. Ha sentido que un chico de camiseta azul era su hombre, pero él ha advertido que igual su perro se ponía a ladrar, Xuso Jones ha confiado en que no, pero no esperaba que la alegría fuera asustar al animal y se fueran a llevar un buen susto de última hora.