Mata a su compañera de piso y prende fuego a la vivienda

La víctima consiguió salir de la vivienda con la cara ensangrentada y falleció horas después en el hospital

Secuestran y torturan a su amigo para robarle el premio de la lotería de Navidad

Compartir







Un joven de 20 años acaba con la vida de su compañera de piso tras asestarse una puñalada en el cuello y posteriormente prender fuego a la vivienda en el barrio de Riazor (A Coruña). Alertados por el fuego, los vecinos llamaron a la policía y al llegar encontraron al agresor ensangrentado y con el cuchillo en la mano. Ha sido detenido y puesto a disposición judicial, la víctima falleció minutos después en el hospital.

Entre tres compañeros de piso, dos mujeres y un hombre, surge una mala relación y el varón acaba acuchillando en el cuello a una de las mujeres, la deja herida de gravedad y prende fuego al colchón de una habitación. La víctima consigue salir al descansillo de la vivienda con la cara ensangrentada y los vecinos alertados por el humo, los gritos y la víctima avisan a la policía, quién encuentra al supuesto agresor con el cuchillo en la mano y lleno de sangre.

El acusado de homicidio ha sido detenido, puesto a disposición judicial y ha regresado a la vivienda para realizar una reconstrucción de los hechos. La víctima fue trasladada al hospital y perdía la vida horas después. Hasta el momento se desconoce el motivo de la discusión y el motivo que impulso al supuesto agresor a quemar el colchón.

Los vecinos han relatado la escena con muchísimo dolor y detallan una situación terrible en la que tras los gritos comenzó a salir humo por la ventana y vieron que hombre bajaba tranquilamente por las escaleras, mientras que la joven que trabajaba en una ONG se desangraba.

Los colaboradores de ‘En boca de todos’ han barajado las hipótesis de una intención de ocultación del homicidio, un ataque de furia y o la posibilidad de ocultar algún otro delito sexual previo a la agresión con arma blanca. Se descarta un asesinato de violencia machista porque entre la víctima y su agresor no existía una relación sentimental.