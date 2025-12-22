Julio César Ruiz, periodista de ‘El Español’ asegura que el hijo del fundador de Mango preparó la ruta de senderismo dos días antes

Secuestran y torturan a su amigo para robarle el premio de la lotería de Navidad

Compartir







Se sospecha que el hijo del fundador de Mango podría haberle empujado a su padre al precipicio según detalles de la investigación que aseguran que el joven fue quién organizó la ruta a su padre, con quién estaba enfadado, dos días antes. Julio César Ruiz, periodista de ‘El Español’ ha explicado en directo en ‘En boca de todos’ los detalles de la investigación.

Un año después de la muerte accidental de Isak Andic, fundador de Mango, al despeñarse por una montaña cuando paseaba con su hijo y considerarse una nueva muerte accidental, nuevos datos de la investigación hacen dudar de la posibilidad de que la muerte fuera fruto de un posible homicidio.

Al parecer, el fundador estaba enfadado con su hijo, quién fuera el encargado de elegir la ruta de senderismo por la zona de Montserrat en la que tan solo dos días después su padre perdería la vida. Según él mismo explicó a la policía, él fue solo y en coche dos días antes para elegir una ruta que fuera cómoda para su padre porque por la tarde tenía una agenda muy ajetreada.

Julio César Ruiz, periodista de ‘El Español’, ha sido el encargado de explicarnos los detalles de este nuevo giro en la investigación que podría cambiar la hipótesis de accidente a la de supuesto homicidio. El periodista asegura que el fundador el retail de moda era un senderista habitual y que conocía perfectamente la zona, aunque los investigadores confirman que hacía bastante tiempo que no hacía esa ruta.

Al parecer, el hijo quería arreglar la situación con su padre y quería que dieran un paseo juntos por una zona tranquila en la que nadie les molestara. El dato por sí solo no es prueba de nada, pero en una investigación de este calibre, ningún detalle es neutro. No es un sendero complicado y es la primera vez que muere alguien en ese punto de la ruta de Montserrat: “Yo me encontré a una pareja de turistas con un perro suelto… Es un fragmento estrecho, con piedras sueltas, pero si te tropiezas bien, la caída es de 100 metros, pero llegar a esa caída tienes que coger cierto impulso… Ir corriendo o coger cierto peso…”.

Julio César grabó vídeos de la zona y se ha comprometido con Nacho Abad ha mostrar en directo cómo es la zona y cuáles fueron las teorías que elaboró al pasear por la zona.