22 DIC 2025 - 16:44h.

El programa se despide de Patricia López, colaboradora de 'Todo es mentira': "Este país pierde a una gran periodista"

Momentos previos a iniciar el programa, Risto Mejide ha querido realizar un homenaje ante el fallecimiento de la periodista y colaboradora de 'Todo es mentira', Patricia López. La periodista fallecía este domingo a los 48 años de edad después de una larga enfermedad.

La periodista de investigación ha realizado numerosas apariciones en el programa de Risto Mejide, por ello, no han dudado en hacerle una emotiva despedida. "Vamos a hablar de muchos temas, pero antes nos vais a permitir unos minutos porque queremos dedicar unos minutos a una compañera y colaboradora de este programa, la periodista Patricia López".

Risto Mejide, sobre la periodista: "El programa hoy está de luto y triste"

El presentador continúa: "Desgraciadamente nos dejó ayer y desde aquí queremos mandarle un fuerte abrazo a su familia, amigos y este pequeño recuerdo de sus compañeros". Después de 30 años dedicados al periodismo, se consolidó como uno de los referentes del ámbito de la investigación. Destacó por su cobertura en temas del Estado como el caso Villarejo y destapó las grabaciones sobre la llamada Policía Patriótica. Además, fue testigo del juicio del pequeño Nicolás y recientemente contó en primer apersona cómo fue la reunión con Santos Cerdán, de la que fue partícipe.

Tras el vídeo, Risto Mejide muy emocionado comenta que "este programa pierde a una gran compañera. Yo creo que este país pierde a una gran periodista, persona y lógicamente desde aquí hoy estamos de luto. Vamos a intentar hacer el programa igual que siempre, pero el programa está triste".

Ana Pardo de Vera se emociona al recordar a Patricia López

Por último, el presentador se dirige a Ana Pardo de Vera, quién está presente en plató y no ha podido evitar emocionarse por su gran trato con la periodista: "La conozco desde hace 25 años y estuve esta mañana en el tanatorio. Su madre me mandó un mensaje para ti, Risto y para todo el equipo; que muchas gracias por el apoyo porque hacía un trabajo muy difícil y yo lo he visto; mucho acoso y violencia. Estoy segura de que esto repercutió en su salud, pero toda la información de las cloacas del Estado estuvo en su cabeza. Gracias de parte de su madre Rosa y de su familia a todo el equipo".