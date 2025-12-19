Lara Guerra 19 DIC 2025 - 17:43h.

Un inspector de policía analiza lo ocurrido con el robo de votos en Extremadura

Exclusiva | 'Todo es mentira' revela los audios que sustentan la denuncia por acoso laboral contra la alcaldesa de A Coruña

Compartir







Serafín Giraldo, inspector de Policía H50, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para explicar lo sucedido con el robo de votos por correo en Extremadura.

En primer lugar, Giraldo explica que "todos los indicios conducen a que es delincuencia. Es el modus operandi. Utilizan mazas, radial...una apertura rápida y una huida de fácil salida, por lo tanto, se habla de delincuencia común. El perfil suele ser personas con muchos antecedentes que practican delitos contra la propiedad y muy importante, se trata de delincuencia itinerante.

PUEDE INTERESARTE Un catedrático de la Patología Animal detalla la investigación en la sede del laboratorio señalado por la fuga de peste porcina

Además, el inspector detalla que "ellos van investigan una zona, una pequeña información, sustraen distintas tiendas de esa zona y huyen posiblemente a los alrededores de Madrid". Por otro lado, sobre lo ocurrido además de en Fuente de Cantos, en Torremejía y Santa tienen relación en la misma banda, a lo que el inspector explica que "por el modus operandi apunta a que si. Ellos no robaron las papeletas de votar, robaron la caja fuerte y dentro estaban las papeletas".

Asimismo, Giraldo asegura que "el robo fue de una caja fuerte que en el exterior conseguirían abrirla y luego la quemarían para ocultar sus huellas. Las oficinas de Correos son buenos objetivos como lo son las tiendas de móviles que recogen objetos de importante valor, los estancos y también la estación de Correos, que a veces pagan en metálico que es objeto de deseo".

Serafín Giraldo: "Ellos saben que pueden sustraer la caja fuerte por la poca seguridad"

De nuevo, el inspector recuerda la falta de seguridad que hay en las oficinas de Correos: "Desde mi punto de vista, las oficinas de Correos no tienen apenas seguridad, tiene cámaras, cajas fuertes pero, las suelen robar en su totalidad. Asimismo, Pablo recuerda que han sustraído 14.000 euros, pero sabemos que hay otros dos municipios donde robaron pero no pudieron acceder a esas cajas y pregunta el por qué en esas no se pudo realizar el robo".

Ante esto, Serafín explica que "las que pesan menos de 2 toneladas no es necesario anclarlas y encima son criterios técnicos. Tengo que decir que, en general las estaciones de correos tienen poca protección. Ellos saben que pueden sustraer la totalidad de la caja por la poca vigilancia. El voto por correo está identificado hasta tres veces incluso, hay unos códigos de seguridad entre el envoltorio y el interior, por lo tanto tienen que coincidir. Esto está acreditado y certificado".