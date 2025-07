Laura Ceballo 09 JUL 2025 - 20:26h.

El presentador ha protagonizado un divertido momento junto al equipo del programa

Un joven persigue a Xuso Jones y logra convertirse en concursante de 'Lo sabe, no lo sabe': "Es un sueño"

En el nuevo programa de 'Lo sabe, no lo sabe', Xuso Jones ha viajado hasta Palencia con todo el equipo para encontrar a un nuevo concursnate. Eso sí, antes de ponerse manos a la obra y elegir al afortunado o afortunada que jugaría por un premio de hasta 50.000 euros, el presentador ha disfrutado de una agradable momento.

Y es que Xuso ha decidido cargar pilas merendando en una terraza junto a sus compañeros dulces típicos de Palencia. "Mirad esto, no falta detalle. La 'P' de Palencia", decía cogiendo uno de los bollitos que estaba bañado en azúzar glass.

Cuando todos ellos tenían algún dulce en la mano, el presentador hacía los honores: "Yo cojo esta rosquilla, que a mí me gusta que cruja. Hay que brindar, lo primero, y después decir 'Palencia' con la boca llena".

Xuso Jones: "La gente me va a ver mellado"

Acto seguido, se llevaba su deseada rosquilla a la boca y, para su sorpresa y la de todos los que le acompañaban, sufría un inesperado percance: "¡Ay! ¡Que se me ha caído el diente! ¡Que se me ha roto el diente!", gritaba.

La situación le hacía estallar en carcajadas. A él y a todos los demás, que no dejaban de mirarle sin poder parar de reír: "¡Que se me ha roto el diente! ¿Cómo grabo yo así ahora?", repetía. "¡Tienes un boquete ahí!", le decía un miembro del equipo. "La gente en casa me va a ver mellado y vamos a hacer el programa así. ¡Vamos a buscar concursante!", decía con la positividad que le caracteriza.