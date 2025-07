El presentador llama a todos los telefonillos de un bloque de pisos en busca de concursante

Un concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' tiene un inesperado y solidario gesto con su premio: "Toca hacerlo"

Compartir







Xuso Jones empezaba ‘Lo sabe, no lo sabe’ con la idea de encontrar un nuevo concursante de una manera muy peculiar: “Siempre me ha gustado ser un gamberrete". Y no dudaba en llamar a todos los telefonillos de un bloque de pisos de Valencia.

El presentador no obtenía respuesta y hablaba con el portero del edificio, al que le preguntaba: “¿Es un edificio fantasma?”.Y, finalmente, salía Vicente, uno de los vecinos, preguntando por lo que estaba pasando: "¿Qué es esto?"

Momento en el que Xuso Jones le explicaba que podía concursar en el programa y ganar hasta 50.000 euros. Y este no dudaba en lanzarse a jugar.

Poco a poco, ambos recorrían las calles de Valencia en busca de personas que lo supieran y no lo supieran para ir sumando dinero. Mientras, Vicente le contaba su vida al presentador: “Estoy pluriempleado, soy administrativo y por las tardes y los fines de semana trabajo de animador”

Y Xuso Jones no dudaba en pedirle que le hiciera una demostración de cómo es su trabajo como animador. “¿Cómo vas así de glamuroso?, le preguntaba al concursante al verle llegar con su ‘look’ y este le daba más detalles del mundo al que se dedica.

Vicente consigue llevarse 1.800 euros y se da cuenta que conoce a la persona que le ha ayudado

Después de muchas preguntas, llegaba el momento final, Vicente buscaba a una persona por la calle para que le ayudase a ganar 1.800 euros, si lo sabía el concursante se llevaba el premio y ¡ella contestaba de manera correcta! Momento en el que Vicente se llevaba una gran alegría, lo que no se esperaba es que, finalmente, se iba a dar cuenta de que conocía a esta mujer y ambos se mostraban muy entusiasmados con este momento.