La manera tan original en la que Vicky denomina su profesión consigue dejar con la boca abierta a Xuso Jones

Xuso Jones se sorprende con la historia de amor de un concursante: "¿Vienes todos los días desde allí?"

Compartir







Uno de los destinos de la nueva entrega de 'Lo sabe, no lo sabe' es El Prat de Llobregat, en cuyo mercado conoce a su segunda concursante: Vicky, una mujer que consigue cautivar al presentador por su dulce voz. Una vez arranca su concurso, Xuso Jones quiere saber un poco más sobre esta participante así que decide preguntarle a qué se dedica sin imaginarse cuál iba a ser su respuesta: "Investigadora de manchas".

El presentador no da crédito a lo que acaba de escuchar: "¿Cómo?". "Yo cuando voy a mi trabajo, si en el sofá hay una mancha de tomate o una mancha de chocolate, investigo qué se ha comido la noche anterior", le señala la concursante. "Me encanta ese nombre", le confiesa Xuso Jones. Y es que, a Vicky "es más fino que decir empleada del hogar": "Parece que las empleadas del hogar somos menos y si decimos que somos investigadoras, no tanto".

A día de hoy, el presentador afirma que ya no se ve mal esta profesión "y menos mal" porque "la limpieza debe estar a la orden del día". Además, este es un trabajo que Vicky ha hecho siempre y en el que siempre se ha sentido muy querida, asegura: "No he querido hacer otra cosa en mi vida. Me gusta mucho y me llena mucho".