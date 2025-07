Descubre al completo cuánto dinerito han ganado Judith y Beni en 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones se desplaza hasta Valladolid para buscar a algún transeúnte que le sorprenda para poder invitarle a participar a 'Lo sabe, no lo sabe'. Esta vez es el turno de Judith, una joven que se ha visto sorprendida por el presentador cuando iba a tomar un café.

Judith se ha emocionado mucho al encontrarse con el presentador porque "tu programa lo veo siempre con mi abuelo", a lo que Xuso le responde: "Concursa con nosotros y así tu abuelo te ve en pantalla". De nuevo, la nueva concursante asegura "se va a morir". Tras esto, Xuso Jones pregunta a Judith si su abuelo es también de Valladolid, y al ser su respuesta un sí, el presentador le hace una proposición: "¿Tú llamarías a tu abuelo ahora mismo y le dices que si se viene a concursar?", a lo que ella responde: "Podemos intentarlo".

La llamada de Judith a su abuelo Beni

"Hola, abuelo ¿Te acuerdas el programa que vemos todas las tardes, el de 'Lo sabe, no lo sabe'? Pues me han parado para participar?", a lo que Beni responde: "No me digas". Después, el propio presentador ha cogido la llamada para darle también la sorpresa al abuelo de Judith: "Hola Beni, soy Xuso. Estoy aquí con su nieta y le he propuesto que usted se venga aquí a las calles de Valladolid para concursar junto a ella". Benigno, sin dudarlo contesta "venga voy, tardo dos minutos. Esperadme".