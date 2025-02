Xuso Jones y el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ elegían en Leganés a Pompeyo como concursante y protagonizaba un auténtico ‘momentazo’ en la segunda pregunta, cuando se jugaba 400 euros.

En realidad, no fue él el protagonista, fue la persona que eligió para que contestase la pregunta. Una pregunta que no debía saber y que, afortunadamente para el concursante, Ana María no se supo…