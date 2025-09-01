¡Arranca la nueva temporada de 'Lo sabe, no lo sabe'!: esto ha ocurrido en el primer programa

Xuso Jones hace un llamamiento para encontrar "un amigo" a una concursante de 'Lo sabe, no lo sabe': "Me lo veo aquí ya"

Arranca una temporada más de 'Lo sabe, no lo sabe' y Xuso Jones, en el programa que se ha emitido en Cuatro este lunes, ha desvelado una de las novedades que habrá y que, sin duda, dota de nuevas oportunidades a los concursantes a la hora de ganar un hipotético bote.

El primer destino de 'LSNLS' en este arranque de curso ha sido Segovia y María ha dado el pistoletazo de salida a esta novedad que Xuso Jones se ha encargado de revelar con todo lujo de detalles. Una María que elegía a una viandante para que respondiera a una de las preguntas que le ha tocado y que, para mala suerte de ella, esta maetra que era elegida por la concursante no acertaba la pregunta (en este caso tenía que saberla).

"¿De qué país bañado por el Pacífico es típica la bandeja paisa, un abundante plato con más de diez ingredientes?", era la pregunta fallada por la elegida de la concursante. "No puedo ayudarla, lo siento mucho", ha señalado esta. "La respuesta correcta es Colombia", respondía Xuso Jones, tras lo que informaba que los 200 euros que la concursante tenía acumulado se esfumaban.

Los 'Xusockers'

Pues bien, ha sido en este preciso momento cuando Xuso Jones ha presentado ante todos... ¡Los 'Xusockers'!, una baraja compuesta de diferentes comodines que se irán conociendo a lo largo de esta nueva temporada del programa de Cuatro. En este caso -y después de barajar y 'cortar'- el 'Xusocker' que la concursante obtenía era un comodín que le daba la opción de continuar. La alegría de la concursante era total.