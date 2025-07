Estos son los requisitos que Mari Carmen necesita en una pareja, o como él lo llama, 'un amiguito'

La Yaya Mari Carmen revela cómo es su relación con su nieto Héctor detrás de redes: "Tenemos un vínculo muy especial"

En la nueva entrega de 'Lo sabe, no lo sabe', nos encontramos con dos parejas de concursantes muy especiales pues son unos jóvenes concursantes acompañados de sus abuelas. Es el caso de Mari Carmen, una mujer de 71 años que vive en Badalona junto a su nieto. La concursante se define a sí misma como una persona con el alma joven e independiente. Tanto es así que no le importa para nada hacer uno de sus hobbies sola: viajar.

En sus aventuras conoce a mucha gente pero nunca a nadie en el plano romántico. "Lo que hay casi siempre son matrimonios y son gente mayor y a mí la gente mayor no me gusta. A los hombres los veo muy mayores", confiesa. No es que Mari Carmen espere enamorarse de "un yogurín", tal y como apunta su nieto. Si no que le gustaría encontrar a alguien de 50 años, eso sí, "morenito": "Me he encaprichado de un mulatito. Tengo ganas, pero no hay manera".

Al escuchar su reclamo, Xuso Jones no duda en hacer un llamamiento a la audiencia recopilando todos los requisitos que pide su concursante. Eso sí, ella no quiere "una pareja para vivir", prefiere "un amigo". "Un chico morenito, alto, guapo, que se parezca a Denzel Washington y que se pueda mantener solo. Yo no mantengo a nadie", apunta Mari Carmen. "Me lo aquí ya", señala la concursante.