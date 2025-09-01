Al presentador le ha pillado totalmente desprevinida la propuesta, pero no ha dudado en aceptarla: así ha ocurrido todo

Durante el estreno de la nueva temporada de 'Lo sabe, no lo sabe' que Cuatro ha emitido este lunes, el equipo del programa le ha puesto a Xuso Jones a prueba sobre sus conocimientos de euskera. Todo ha ocurrido cuando el presentador se disponía a buscar a un concursante y Cris, del equipo de 'LSNLS', se dirigía a Xuso de manera totalmente inesperada: "Te propongo una cosa. Vamos a poner a prueba tus conocimientos de euskera".

"Te voy a dar tres palabras y tienes que encontrar a gente que sepa qué significa. ¿Aceptas el reto?", le preguntaba Cris al presentador, quien no se lo pensaba dos veces y aceptaba el reto. Xuso Jones se dirigía en primera instancia a un camarero y le preguntaba por 'Pinpilinpauxa'. Este no tardaba en responder correctamente: "Mariposa".

La siguiente palabra sería Pirrilera, que significa Diarrea y que la persona elegida por Xuso Jones acertaría. Por último, Xuso Jones le preguntaba a un viandante por Chirene, que fallaría en su respuesta. Pero la siguiente persona respondería correctamente: "Significa alguien gracioso y que defiende a la patria". "¡Correcto!", señalaría Xuso Jones.

El presentador le ofrecía al último en acertar ser concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' y este no denegaría la propuesta: Y es que... ¡no todos los días se puede ser concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'! "Vamos a por ello. ¡Olé!", decía Xuso Jones, alegre después de conseguir a un concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' de la forma más inesperada posible.