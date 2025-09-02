Logo de cuatrocuatro
Xuso Jones

Xuso Jones se parte de risa con las palabras del concursante: "Me has caído muy bien"

Xuso Jones se parte de risa con las palabras del concursante
El momentazo de Xuso Jones con Noe, concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'.cuatro.com
Noe, que salía de su trabajo de fin de máster, se encontraba con Xuso Jones en la puerta de la universidad de Alcalá de Henares, y lo que no sabía es que se iba a convertir en concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe.

“El primero que salga por esta puerta me le llevo como concursante”, aseguraba el presentador y en este momento aparecía Noe, el que hacía partirse de risa a Xuso cuando le explicaba el motivo por el que se iba a casa.

Ambos recorrían las calles de Alcalá, mientras iban buscando personas que supieran o no supieran las preguntas a las que se enfrentaba el concursante, mientras este le contaba que “ha sufrido bastante bullying cuando era pequeño” y ha querido ser maestro para poder cambiar esto con su enseñanza: “La educación la tienen que crear los profesores y la familia”.

Noe hablaba de su familia y cómo es du día a día, momento en el que le mandaba un mensaje a su pareja.

Después de muchas preguntas y momentos divertidos, el concursante se hacía con 1000 euros y se enfrentaba al dilema de quedárselos o seguir jugando y, finalmente, decía no arriesgarse y quedarse el dinero.

