Noe, que salía de su trabajo de fin de máster, se encontraba con Xuso Jones en la puerta de la universidad de Alcalá de Henares, y lo que no sabía es que se iba a convertir en concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’.

“El primero que salga por esta puerta me le llevo como concursante”, aseguraba el presentador y en este momento aparecía Noe, el que hacía partirse de risa a Xuso cuando le explicaba el motivo por el que se iba a casa.

El importante mensaje sobre el 'bullying' del concursante

Ambos recorrían las calles de Alcalá, mientras iban buscando personas que supieran o no supieran las preguntas a las que se enfrentaba el concursante, mientras este le contaba que “ha sufrido bastante bullying cuando era pequeño” y ha querido ser maestro para poder cambiar esto con su enseñanza: “La educación la tienen que crear los profesores y la familia”.

Noe hablaba de su familia y cómo es du día a día, momento en el que le mandaba un mensaje a su pareja.

Después de muchas preguntas y momentos divertidos, el concursante se hacía con 1000 euros y se enfrentaba al dilema de quedárselos o seguir jugando y, finalmente, decía no arriesgarse y quedarse el dinero.