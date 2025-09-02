Noe participa como concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'
El equipo de 'LSNLS' le hace una propuesta a Xuso Jones para escoger a un concursante: "¿Aceptas el reto?"
Noe, que salía de su trabajo de fin de máster, se encontraba con Xuso Jones en la puerta de la universidad de Alcalá de Henares, y lo que no sabía es que se iba a convertir en concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’.
“El primero que salga por esta puerta me le llevo como concursante”, aseguraba el presentador y en este momento aparecía Noe, el que hacía partirse de risa a Xuso cuando le explicaba el motivo por el que se iba a casa.
- Xuso Jones desvela una de las novedades de la nueva temporada de 'Lo sabe, no lo sabe': 'Los Xusockers'
- Xuso Jones hace un llamamiento para encontrar "un amigo" a una concursante de 'Lo sabe, no lo sabe': "Me lo veo aquí ya"
- La Yaya Mari Carmen revela cómo es su relación con su nieto Héctor detrás de redes: "Tenemos un vínculo muy especial"
El importante mensaje sobre el 'bullying' del concursante
Ambos recorrían las calles de Alcalá, mientras iban buscando personas que supieran o no supieran las preguntas a las que se enfrentaba el concursante, mientras este le contaba que “ha sufrido bastante bullying cuando era pequeño” y ha querido ser maestro para poder cambiar esto con su enseñanza: “La educación la tienen que crear los profesores y la familia”.
Noe hablaba de su familia y cómo es du día a día, momento en el que le mandaba un mensaje a su pareja.
Después de muchas preguntas y momentos divertidos, el concursante se hacía con 1000 euros y se enfrentaba al dilema de quedárselos o seguir jugando y, finalmente, decía no arriesgarse y quedarse el dinero.