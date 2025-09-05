Xuso Jones conoce en Albacete a Juan, que quiere irse a un balneario con su abuela gracias al dinero que gane en 'Lo sabe, no lo sabe'

La reacción de Xuso Jones al descubrir que el programa va al pueblo de su familia, Hellín (Albacete): "Me acabáis de alegrar la vida y el alma"

Compartir







Xuso Jones y todo el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ recorrieron las calles de Albacete en busca de un concursante dispuesto a llevarse una buena cantidad de dinero. Tras ir a comprar un imán y acudir a un mercadillo encontraron a Juan.

Juan empezó (y acabó) muy bien su paso por el programa de las tardes de Cuatro. “Yo pensaba que no se me iba a dar tan bien”, le comentó a Xuso Jones. Después de charlar un rato, el presentador le preguntó a Juan que qué haría con el dinero que ganase concursando. “Lo primero de todo sería irme a un balneario con mi abuela. Llevarme a mi abuela de vacaciones”, afirmó, muy seguro.

El concursante también reveló que se lleva de maravilla con su abuela, a la que describe como su alma gemela. “Nos miramos y sabemos lo que queremos decir”, reveló.

La relación de Xuso Jones con su abuela

Xuso Jones estaba escuchando atentamente a Juan y, al terminar, le confesó que él tenía una relación similar con su propia abuela. “Qué bonito, me recuerda mucho a la mía porque yo soy igual con mi abuela. A todos los jóvenes, hay que cuidarlas, visitarlas en casa”, pidió.

Luego el presentador contó un pequeño y bonito detalle de su relación con su abuela: “¿Yo sabes lo que hago todas las mañanas cuando me despierto? Telefonazo a la abuela y le digo ‘abuela, que pases muy buen día’. Y ya arrancamos el día”, contó.