Xuso Jones detalla la especial relación que tiene con su abuela: “¿Sabes lo que hago todas las mañanas cuando me despierto?”

Xuso Jones y Juan hablan de sus abuelas.
Xuso Jones y todo el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ recorrieron las calles de Albacete en busca de un concursante dispuesto a llevarse una buena cantidad de dinero. Tras ir a comprar un imán y acudir a un mercadillo encontraron a Juan.

Juan empezó (y acabó) muy bien su paso por el programa de las tardes de Cuatro. “Yo pensaba que no se me iba a dar tan bien”, le comentó a Xuso Jones. Después de charlar un rato, el presentador le preguntó a Juan que qué haría con el dinero que ganase concursando. “Lo primero de todo sería irme a un balneario con mi abuela. Llevarme a mi abuela de vacaciones”, afirmó, muy seguro.

El concursante también reveló que se lleva de maravilla con su abuela, a la que describe como su alma gemela. “Nos miramos y sabemos lo que queremos decir”, reveló.

La relación de Xuso Jones con su abuela

Xuso Jones estaba escuchando atentamente a Juan y, al terminar, le confesó que él tenía una relación similar con su propia abuela. “Qué bonito, me recuerda mucho a la mía porque yo soy igual con mi abuela. A todos los jóvenes, hay que cuidarlas, visitarlas en casa”, pidió.

Luego el presentador contó un pequeño y bonito detalle de su relación con su abuela: “¿Yo sabes lo que hago todas las mañanas cuando me despierto? Telefonazo a la abuela y le digo ‘abuela, que pases muy buen día’. Y ya arrancamos el día”, contó.

