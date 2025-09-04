La familia de Xuso Jones proviene de Hellín, un pueblo de Albacete

El momentazo de Xuso Jones al intentar aprender un nuevo paso de baile: ''¡Qué maravilla!''

En el programa de este jueves, ‘Lo sabe, no lo sabe’ se ha desplazado a Bilbao, a Segovia y a un lugar muy especial para Xuso Jones, Hellín, el pueblo de su familia.

El presentador no sabía que iba a visitar esta localidad de Albacete tan especial para él y su reacción al descubrirlo no tiene desperdicio. Se ha mostrado muy contento y emocionado por ir allí y nos ha explicado por qué. “Aquí se criaron mi madre, mis abuelos y nació mi tía Isabel”, dijo. Y añadió: “Me acabáis de alegrar la vida y el alma”.

Una vez en las calles del pueblo, Xuso Jones ha buscado a vecinos que conocieran a su familia. Al principio no ha tenido suerte, hasta que ha decidido ir al kiosco. “Son las redes sociales de los pueblos”, ha bromeado. Precisamente allí sí que ha dado en el blanco.

Las concursantes conocen a la familia de Xuso Jones

El dependiente del kiosco ha vacilado un poco al presentador diciéndole que era su primo antes de que de verdad diera con alguien que conocía a su familia. Eran Sara y Victoria, las que luego serían concursantes del programa.

“Tu abuelo era el dentista”, le comentó Victoria. Xuso le dio la razón y, tras una breve conversación sobre los orígenes del presentador, las dos vecinas de Hellín se lanzaron a concursar en ‘Lo sabe, no lo sabe’ para intentar llevarse un buen dinerito.